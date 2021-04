Qué buscó con la línea de 3, el desgaste físico y un gran elogio para Enzo Pérez: 11 frases de Gallardo tras el triunfo de River ante Junior

(Fotobaires JAVIER GONZALEZ TOLEDO /ph)

River logró un importante triunfo como local, que le permitió sumar cuatro unidades en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luego del empate en el debut ante Fluminense en Brasil, el Millonario venció 2-1 a Junior de Barranquilla en el estadio Monumental y se ubica segundo en su zona, detrás del equipo brasileño por diferencia de gol.

“Golpeamos en los momentos justos ante un rival difícil, un rival con una buena técnica en su funcionamiento y fuerte físicamente. Fuimos un un equipo práctico hoy. Tal vez el final, con esa jugada que termina en gol nos dejó con esa sensación de bronca, pero no dejan de ser tres puntos importantes en nuestra cancha, en un grupo muy cerrado. Está bien arrancar así”, valoró Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa.

Tal como le sucede a todos los equipos que juegan doble competencia (campeonato y Copa Libertadores), el Muñeco se refirió al desgaste físico que se notó, sobre todo en el complemento. “Sí va a ser muy exigente para todos. Es verdad que hay muy poca recuperación entre partidos y estamos en una etapa de definición también en nuestro torneo local. Además, en la Copa tampoco te podés guardar mucho y hay que jugarla con muchísima concentración porque después cuesta recuperar los puntos. En esa doble exigencia va a ser duro y difícil. Por eso, no todo el tiempo podemos jugar con la misma intensidad. Habrá que manejar los partidos y saber cuándo regular y cuándo no. Eso tiene que ver con el oficio, sin bajar el nivel y sostenernos de buena forma”, detalló.

Una de las novedades en la previa fue la utilización de la línea de tres defensores centrales, un esquema que ya ha puesto en práctica Gallardo en el pasado. Así lo explicó: “No cambia la esencia nuestra de juego, sí tal vez con línea de tres por momentos somos un equipo con ataques más directos, más práctico y no tanto de control o de posesión. Antes generábamos mucho y concretábamos poco, nos atacaban poco y nos concretaban mucho, y hoy nos generaron menos y fuimos fuimos más eficaces a la hora de convertir y tampoco sufrimos demasiado. No cambian las formas, pero sí varía tal vez el sentido del juego”.

Siguiendo en la línea analítica del sector defensivo, el DT de River dijo que no lo preocupa sino que lo “ocupa” el flojo rendimiento en el retroceso. “Con tres o cuatro defensores siempre seremos un equipo que intente generar desde la forma de jugar. Por nuestro funcionamiento solemos dejarle esa posibilidad a los rivales. Con cualquier sistema nos pasa y ahí tenemos que ser más sólidos para defender, pero no tiene que ver mucho con la línea defensiva sino con la funcionalidad del equipo. Son cosas que hay que corregir y aplicarlas para que no vuelvan a pasar y si pasan, resolverla de la mejor manera posible”.

Gallardo también negó que Junior haya tenido “situaciones claras, salvo una de peligro, como la del palo, fueron todos remates aislados o forzados”. Y manifestó: “Nosotros generamos más, pero no fueron demasiadas. En síntesis, no considero que hayamos sufrido el partido defensivamente”. En relación a la posesión que quedó dividida con el equipo colombiano, algo poco frecuente en su River, el Muñeco dijo que “al sumar un hombre de atrás, se suele tener menos control”. Y agregó: “Con ataques más directos, ahí perdimos un poco de control del juego. Aparte porque enfrentamos a un equipo que juega bien y eso también te quita control de juego. No estamos habituados a correr detrás de la pelota y solemos tener mayor control del juego. Si eso nos pasa nos desgastamos más, dividimos la tenencia y no estamos frescos a la hora de recuperarla para jugar con mayor precisión”.

Retomando la línea de cinco, con el ingreso de Rojas, Gallardo recordó que “esa posibilidad ya se usó el año pasado y bastante. Puede variar dependiendo de las necesidades y del rival”. Y remarcó: “Hoy necesitaba tener más control en las contras porque Junior tenía jugadores rápidos de mitad hacia adelante y necesitábamos cubrir mejor esos contraataques. La diferencia es que perdimos un poco el juego, pero controlamos mejor esas contras del rival”.

El Muñeco también se refirió al presente de Palavecino y a su rápida adaptación, junto con varios juveniles. “Es un jugador que no vino hace mucho tiempo. Jugó mucho y eso es bueno, pero está en un proceso de adaptación a nuestra forma de jugar y entrenar. Creo que tienen mucho para dar (por los otros refuerzos), lo mismo que los jóvenes que entran y suman sus primero minutos. Tienen potencial y no hay que apurarse porque esto es largo y hay que ir marcando pasos firmes. Estamos en un proceso de readaptación de todo el equipo nuevamente, estamos compitiendo y tenemos mejores o peores partidos, pero hay una idea clara que cuando todos agarren la dinámica va a funcionar mejor”.

“Con el ingreso de Casco buscamos mayor control de pelota y que todos tengan minutos. El domingo volvemos a jugar y el otro miércoles de nuevo. Con los cuatro cambios se buscó eso, necesitábamos darle frescura al equipo y gestionar cargas”, continuó, mientras que dijo qué valora de este partido: “El triunfo tal vez por los tres puntos importantes. En una Copa que será muy exigente en esta primera etapa, porque es un calendario muy apretado y todos los equipos que competimos nos va a costar bastante sostenernos, sumar de a tres en nuestra casa es para valorar. Y en el juego fuimos mucho más prácticos en cantidad de situaciones generadas y lo eficaces que fuimos, hoy valoro la practicidad del equipo”.

Para terminar, Gallardo habló de los seis convocados de River por Lionel Scaloni a la pre selección de cara a la Copa América y le envió un gran respaldo a Enzo Pérez: “Que estén en una pre convocatoria es bueno para ellos y es un lindo mimo porque quiere decir que están haciendo las cosas bien, que van evolucionando en su juego y con su equipo. Y no tengo dudas que para mí el documento o fecha de vencimiento de un jugador lo manifiesta el mismo futbolista de acuerdo a la actualidad que tenga. Y hace mucho tiempo Enzo Pérez viene jugando con un muy buen nivel con nosotros. Si le toca estar, lo tiene merecido”.

SEGUIR LEYENDO: