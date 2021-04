“Estoy entrenando para ello”: Anderson Silva no descartó noquear a JC Chávez Jr.

(Foto: Instagram@spiderandersonsilva)

La leyenda de las artes marciales mixtas, Anderson ‘Spider’ Silva, se dijo emocionado por enfrentarse a Julio César Chávez Jr. el próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco y no descartó que por ahí pueda detener al hijo de la leyenda, pues para él es una oportunidad de demostrar la pasión tiene por lo que hace. Silva y el excampeón mundial Chávez Jr. pelearán a 10 rounds en la misma cartelera en que la leyenda Julio César Chávez ofrecerá una exhibición ante el Héctor Camacho Jr., hijo de su otrora rival, y en donde cerrarán la trilogía Omar Chávez y Ramón ‘Inocente’ Álvarez tras dividir triunfos en el pasado. El Estadio Jalisco, dijeron, será capacitado hasta para 30 mil fanáticos.

“Creo que este deporte es impresionante, muy tradicional, antiguo, la gente necesita respetar el boxeo porque no es para todos. Yo lo practiqué, no al mismo nivel que Chávez Jr., pero intento hacer algo especial para mis fans, mis fans en México y el resto del mundo”, dijo Silva, de 45 años y una historia de Salón de la Fama en las artes marciales mixtas.

Julio César Chávez Jr. se enfrentará a Anderson Silva en el estadio Jalisco (Foto: Twitter@JuanHeribertoMF)

“(¿Que si puedo noquearlo?) Claro, estoy entrenando para ello”, añadió Anderson. “En el momento en que recibí la llamada dije ‘wow’ esto es un verdadero reto, y siempre he buscado hacerlo de esa forma. Por eso acepté. Esto se trata de que tanto amas tu trabajo y de que tanta pasión hay en tu corazón y que tanto estás dispuesto a tomar retos, ese soy yo. Trato de dar lo mejor en lo que hago, es una nueva experiencia y estoy feliz de hacerlo. Tengo mucha suerte de pelear en México. En la cartelera estará una leyenda”, apuntó.

Por su parte, Julio César Chávez Jr. dijo tomar con respeto a su rival, pero cree que la presión va a estar de su lado porque no puede darse el lujo, en este punto de su carrera, de caer ante un veterano peleador que en boxeo tiene marca de 1-1 y vio pasar ya sus mejores años también como artemarcialista. Aunque no ocultó su sorpresa.

(Foto: Instagram@spiderandersonsilva)

“Respeto a Anderson Silva porque es un gran peleador de las artes marciales, es una leyenda, y fue una sorpresa porque yo jamás pensé que él viniera al boxeo”, dijo el sinaloense. “Son dos deportes diferentes, aunque el entrenamiento es parecido. Es un riesgo para el que va a cambiar a boxeo, aunque sé que él ya ha boxeado, debe saber lo que va a hacer”, apuntó.

“Es una persona inteligente, va a ser una prueba difícil, no tiene un estilo fácil, para mí es un arma de doble filo, porque mucha gente cree que una persona de UFC no le puede pegar a un boxeador, y eso corre en contra mía, porque tengo que ganar a como dé lugar, porque supuestamente ellos no saben boxear”, sentenció el excampeón mundial de peso Mediano.

