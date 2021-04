La impresionante apuesta de Chris Euban Jr. a favor de Saúl Canelo Álvarez

Chris Eubank Jr dijo que apostará a favor de Canelo Álvarez (Foto: Instagram@chriseubankjr/@canelo)

La próxima pelea del boxeador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, será contra el británico Billy Joe Saunders, el encuentro está programada para el sábado 8 de mayo en Dallas, Texas. A pesar de que falta un mes para el espectáculo, existen grandes expectativas del duelo por lo que diversas figuras del ring se sumaron a apuestas a favor o en contra del Canelo.

Una de ellas fue el boxeador británico Chris Eubank Jr., ya que afirmó que apostaría una suma impresionante de libras a favor de la victoria del tapatío. Incluso se arriesgó a decir que el mexicano ganará por la vía del nocaut y el daño que recibirá Saunders lo dejará tendido en la lona.

Eubank Jr confesó que apostará 10 mil libras a que gana Saúl Álvarez, dicha cantidad es más de 200,000 pesos mexicanos, así lo detalló para el medio Talk Sport:

“Lastimarán a Saunders. Voy a apostar 10,000 libras a que Canelo lo noqueará, que es lo que creo que va a pasar”, detalló el boxeador.

Saúl Canelo Álvarez enfrentará el 8 de mayo a Billy Joe Saunders (Foto: @MatchroomBoxing)

A pesar de que Álvarez enfrentará a un compatriota de Chris Jr, el púgil destacó que la técnica de Canelo es mejor que la de su compañero. De hecho en una pelea anterior Eubank Jr enfrentó a Joe Saunders por lo que conoce a detalle cada uno de los movimientos y golpes de Saunders.

En aquella competencia de 2014, Sauders se impuso a su contrincante y ganó por decisión dividida, a pesar de ello Chris Eubank descalificó la calidad de su compatriota y declaró que él tiene una técnica mejor. Comparó la calidad de esa pelea con lo que podrá pasar en el ring de Texas.

“Hay distintos niveles. No creo que Saunders haya mejorado desde que me enfrentó a mí. Sigue siendo el mismo, estoy por encima de él hoy en día. Alguien como él no puede derrotar a Canelo”, detalló.

Por otra parte, explicó que al rival de Saúl Álvarez le falta una mentalidad y técnica mayor que supere a la técnica del máximo represente mexicano en el box. Incluso el campeón de la IBO del peso supermediano se atrevió a señalar que él tiene más capacidad para enfrentar al Canelo por lo que lo retó para próximas ediciones en el ring.

La última pelea de Saúl Álvarez fue contra el turco Yildirim, ahora enfrentará al británico Saunders (Foto: EFE/ Ed Mulholland)

“Saunders no tiene lo que se necesita para vencer al Canelo. Yo sí lo tengo y conozco la forma. Estoy seguro de que tendré una oportunidad en los próximos años”, apuntó Eubank.

Por otra parte, algunas de las críticas que ha ganado Saúl por sus últimas peleas y la forma en cómo elige a sus contrincantes causó molestias entre periodistas y boxeadores, uno de ellos fue Mike Tyson que le pidió que deje de escoger a sus contrincantes y se anime a diversificar en sus categorías para un mejor show.

“Canelo debe dejar de escoger a sus rivales. Necesita estar con los hermanos Jermall y Jermell (Charlo), pelear con ambos o con David Benavidez”, sentenció Tyson.

Saunders no tiene lo que se necesita para vencer al Canelo afirmó Chris Euban Jr. (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)

A pesar de los comentarios negativos, en la preventa de los boletos de la pelea, Canelo rompió el récord en mayor número de preventas vendidas en un día, registró más de 20 mil entradas agotadas en las primeras horas en las que se estuvo vendiendo los boletos para la pelea.

Eddie Hearn, promotor deportivo y director general de Matchroom Sport, compartió la noticia en redes sociales y predijo que tendrían “casa llena” para la pelea estelar.

“Con un día más de preventa antes de que los boletos salgan a la venta al público en general el jueves, confío en que vamos a tener casa llena en el ‘Estado de la Estrella Solitaria’ para una de las más importantes peleas de 2021”, detalló Hearn.

