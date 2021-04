Ramiro Enrique, el hijo de 19 años del Negro que fue el salvador de Banfield: “Este gol se lo dedico a mi abuelo que está en el cielo”

Banfield tuvo una dura prueba y la superó con carácter. Luego de un fuerte brote de coronavirus dentro del plantel, los dirigidos por Javier Sanguinetti debieron saltar al campo de juego con un plantel plagado de juveniles en un duelo clave por ingresar a la Fase Final de la Copa de la Liga Profesional ante Estudiantes de La Plata.

Tras comenzar abajo debido a los goles de Francisco Apaolaza y Agustín Rogel, los del Sur nivelaron las acciones gracias a Luciano Lollo y Ramiro Enrique, delantero de 19 años que es el hijo de Héctor Negro Enrique, campeón del mundo con la selección argentina en México 1986.

El joven punta, que debutó en la máxima categoría del fútbol argentino el pasado 12 de febrero en la victoria por 2 a 0 ante Racing, fue nombrado la figura del encuentro por la transmisión oficial del partido y anotó su primer gol en Primera.





“No esperaba ser la figura, la verdad. Sí esperaba que podíamos empatar, siempre tenemos actitud. Estoy contento por el gol, por el empate. Hubo 18 contagiados de Covid y subimos los pibes y demostramos una vez más que podemos. Dejamos todo en la cancha”, comentó el descendiente del ex Lanús y River. Entre las bajas de Banfield se encontraban, entre otros, Facundo Altamirano, Facundo Sanguinetti, Mateo Pérez, Gregorio Tanco, Alexis Maldonado, Juan Alvarez, Lautaro Ríos, Fabián Bordagaray, Giuliano Galoppo, Martín Payero, Luciano Pons y Juan Cruz.

Enrique terminó el partido con bolsas de hielo en sus piernas, pero llevó tranquilidad a la gente del Taladro: “Dejamos todo. Salté y los dos gemelos se me pusieron duro. Hacía mucho que no me acalambraba, pero esto demuestra lo que somos y lo que dejamos dentro de la cancha”.

Ramiro Enrique, el héroe de Banfield ante Estudiantes (@fotobairesarg)

Por su puesto, el futbolista no se olvidó de su familia tras marcar su primer grito: “Me lo imaginaba así. No lo podía creer. Se lo dediqué a mi abuelo, que está en el cielo. Siempre estuvo al lado mío. Siempre dije que el primero se lo iba a dedicar a él. Después, todos a mi mamá”. Y luego, añadió: “Hace 9 partidos que estaba jugando y no se me daba. Espero que sea el primero de muchos. Hoy me dijeron que iba a jugar y había que aprovechar la oportunidad. La camiseta va para mi mamá y el short para mi hermano”.

Con este valioso empate 2 a 2, Banfield llegó a las 13 unidades dentro de la Zona 1 y se mantiene como el único escolta de Colón (20 puntos) a falta de cinco compromisos. Estudiantes, por su parte, tiene 12 y por diferencia de gol es el último en clasificar a la Fase Final. En la próxima fecha, el Taladro visitará el domingo a Rosario Central, mientras que el sábado el Pincha recibirá a Aldosivi.

