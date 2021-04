Ellos son los boxeadores de la vieja guardia que están listos para volver a subir al ring este año

Julio César Chávez, exboxeador mexicano (Foto: Cuartoscuro)

¿Recuerdas la película de comedia ‘Last Vegas’, con Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman y Kevin Kline? Era una historia sobre un grupo de amigos de edad madura que visitan Las Vegas en un intento por revivir sus días de gloria.

Bueno, ahora tenemos la secuela del boxeo, o secuelas, con personajes como Mike Tyson, Evander Holyfield, Julio César Chávez y Oscar De La Hoya.

De acuerdo, no es una trama nueva. La historia de un ex campeón que regresa al ring por unos dólares extra es una que se ha desarrollado desde los días de Jim Jeffries, hace más de un siglo, hasta Joe Louis y Sugar Ray Robinson.

El regreso del ex campeón no siempre es un triste final para una carrera gloriosa. Después de todo, el regreso de George Foreman al ring lo vio coronado como campeón mundial de Peso Pesado a los 45 años, en 1994.

Pero ponerse los guantes después de años de inactividad podría implicar riesgos para la salud. No puedes jugar al boxeo como otros deportes y retomarlo, simplemente, sin riesgo de lastimarte. Todo ello lo han pasado por alto os ex campeones que buscan otro día de paga. El ego también juega un papel: como una polilla ante una luz brillante, los boxeadores maduros se siguen sintiendo atraídos por el ring.

El excampeón mundial de boxeo, Oscar de la Hoya. (Foto: Mar Vila/EFE/Archivo)

Prepárate para reciclar las cintas de película y revivir rivalidades olvidadas. Se te pedirá que olvides la conciencia y desembolses una cuota de Pago Por Evento para ver lo que podría describirse, incluso, como un acto de circo. Algunos pueden ser competitivos, otros no, pero sabemos una cosa: la gente lo verá. Habrá muchos enfrentamientos únicos con estos boxeadores retirados. Y aquí hay una ranking de estos eventos en función del interés que pueden generar.

1.- Mike Tyson (54) vs. Evander Holyfield (58), III

Con una edad combinada de ¡112 años!, estos dos viejos enemigos de Peso Pesado generarán el mayor interés si se encuentran en una tercera pelea.

Tyson llevó el término de “boxeador con hambre” a un nuevo nivel en 1997, cuando le arrancó una parte de la oreja a Holyfield y fue descalificado en una pelea por el título mundial, conocida como ‘Bite Fight’, en Las Vegas.

La pareja revivió su rivalidad en un divertido comercial de televisión años después de que Tyson hubiera ‘cenado’ el oído de Holyfield, pero muchos fanáticos no creyeron que el anuncio de su pelea de trilogía fuera un tema de risa.

Después de perder ante Holyfield en 1996 y 1997, la atención se centrará en que Tyson ajuste la pizarra. Tyson terminó 15 años de inactividad con una pelea de exhibición de ocho asaltos contra Roy Jones Jr., en noviembre, y si eso fue comercializable, entonces Tyson-Holyfield III lo será también.

Frankie Randall vs Julio César Chávez (Foto: Twitter@TheRealIkerman)

2.- Julio César Chávez (58) vs. Héctor Camacho Jr. (42)

Éste es otro asunto fuera de lo común. Todo esto se tratará de Camacho Jr. tratando de vencer a un rival 16 años mayor que él y que una vez venció a su padre. El gran mexicano, Chávez, superó en puntos a Héctor ‘Macho’ Camacho (quien murió en 2012) por el título mundial de Peso Welter junior en 1992, en Las Vegas, y su última pelea en 2005, cuando ya había pasado su mejor momento, es un recuerdo lejano.

Camacho Jr., quien hizo su última reaparición en 2019, nunca logró nada como lo que hizo Chávez, pero sólo espera que se lo tome con calma con el boxeador de 58 años, quien estuvo involucrado en algunas de las peleas más importantes de la década de los 90, ganó títulos mundiales en tres categorías de peso y es considerado una leyenda en su casa, México.

3.- Marco Antonio Barrera (47) vs. Erik Morales (44), IV

Programada para el 16 de julio, esta pelea podría atraer a algunos fanáticos del boxeo interesados en la nostalgia, ya que estos dos mexicanos protagonizaron tres peleas fuera de serie entre 2000 y 2004.

Sin embargo, no esperes la misma intensidad o animadversión de uno por el otro en esta ocasión, y no pelearán en ningún punto cerca del límite de Peso Ligero Junior en el que se encontraron por última vez. Barrera, quien supera a Morales por 2-1 luego de la trilogía, no pelea hace 10 años. Morales ha estado inactivo durante nueve años y no lanzarán golpes al ritmo que lo hacían hace 20 años ¿Realmente necesitamos una cuarta entrega 17 años después de la última?

Juan Manuel Márquez lleva más de 7 años retirado del ring (Foto: Instagram @jmmarquezoficial)

4.- Miguel Cotto (40) vs. Juan Manuel Márquez (47)

Cotto sólo ha estado fuera de acción por poco más de tres años y, si todavía está en forma, debería preocuparse por Márquez, quien tiene siete años más y ha estado inactivo durante siete años también.

Manny Pacquiao podría tener 42 años y hasta hace poco, todavía, un título mundial, pero Cotto no regresará seriamente al deporte con esta pelea de exhibición reservada para el 12 de junio en Miami. Cotto estuvo involucrado en algunas peleas brutales a lo largo de su carrera, y sería mejor si estos dos ex campeones en cuatro categorías de peso usaran almohadas en lugar de guantes para golpearse entre sí.

5.- Anderson Silva (45) vs. Julio César Chávez Jr. (35)

La carrera de boxeo de Chávez Jr. se vino abajo y no cumplió con lo que alguna vez pareció prometedor, pero sigue siendo un reciente competidor a nivel de élite. Esto hace que sea una incursión peligrosa en el boxeo para el ex campeón de UFC, Silva, quien también tendrá que lidiar con ser una década mayor que su oponente en un combate de boxeo de 10 asaltos el 19 de junio en el Estadio Jalisco, en México.

Éste será el tercer combate de boxeo profesional de Silva después de una derrota por nocaut técnico en 1998 y una victoria por nocaut técnico en el segundo asalto en 2005. Eso fue hace mucho tiempo, y apenas hay evidencia de que tenga una carrera en el boxeo. Después de una de las mejores trayectorias en la historia de las Artes Marciales Mixtas (MMA), Silva terminó su carrera en UFC con una racha perdedora. Chávez Jr. también ha perdido tres de sus últimos cinco combates, así que ¿hay realmente alguna demanda para ver este tipo de pelea? Éste es un enfrentamiento tan loco como el otro en la cartelera entre el padre de Chávez, de 58 años, y el hijo de uno de sus antiguos rivales.

La última pelea oficial de Julio César Chávez jr.,fue en 2019 (Foto: Instagram/jcchavezjr)

6.- Oscar De La Hoya (48) vs. rival por definirse

Todavía no hay oponente para De La Hoya en una pelea de exhibición del 3 de julio y esperemos que se mantenga así. El ‘Golden Boy’ debería permanecer en el lado seguro de las cuerdas en lugar de seguir su vanagloriosa misión de boxear de nuevo.

De La Hoya, un boxeador maravillosamente entretenido en su mejor momento, quien ha hecho una exitosa carrera como promotor desde su última pelea en 2008, ha vuelto a hablar sobre el boxeo de forma intermitente en los últimos años, pero, ¿para qué?. No necesita el dinero.

Esto demuestra cuánto puede extrañar un boxeador su vida anterior, tanto que De La Hoya está dispuesto y preparado para exponerse al escrutinio y la crítica con esta aventura.

7- Steve Cunningham (44) vs. Frank Mir (41)

La última pelea de Cunningham fue hace menos de cuatro años. Fue un retador al título mundial en 2016 y no debería ser demasiado incomodado por Mir, quien se enfrenta a un oponente extremadamente difícil en su debut en el boxeo profesional. Mir, un ex campeón de Peso Pesado de UFC, se enfrentará a un ex campeón mundial de Peso Crucero, y sabemos cómo van los enfrentamientos de boxeo contra UFC (¿recuerdas a Floyd Mayweather-Conor McGregor?).

SEGUIR LEYENDO: