A sus 58 años, así se prepara Julio César Chávez para su pelea de despedida en junio

Entrenamiento de Julio César Chávez (Video: Twitter@Jcchavez115)

Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, ya se encuentra en su proceso de entrenamiento de cara a lo que será la última pelea de su carrera. A poco más de dos meses del homenaje a Héctor “Macho” Camacho, el púgil difundió un video a través de sus redes sociales donde muestra su rutina de preparación. Con los guantes puestos y golpeando un costal, invitó a los usuarios a no perderse su duelo ante Héctor Camacho Jr. (59-7-1).

“Ya entrenando para el 19 de junio. Allá los espero en Guadalajara”, se lee en un mensaje publicado a través de su cuenta verificada, @Jcchavez115. A pesar de su edad, así como la lentitud en sus movimientos a la hora de lanzar golpes, Chávez sigue demostrando buena técnica y fuerza en el manejo de los puños. Con combinaciones de directos, crochets, swings y jabs en las tres diferentes alturas, hizo recordar las actuaciones que lo llevaron a obtener campeonatos.

Luego de algunos años de inactividad, en el 2020 salió del retiro para enfrentar en tres episodios a Jorge “Travieso” Arce. En ese sentido, con el ritmo necesario para enfrentar duelos en el ring, el campeón aceptó subirse a los encordados en contra del heredero de quien fuera uno de sus más grandes rivales. Luego de negociaciones y reflexiones, aceptó la pelea de exhibición, aunque será la antesala de su retiro definitivo.

A sus 58 años, Julio César Chávez subirá por última vez al ring (Foto: Cuartoscuro)

“Cuando me propusieron hacer esta pelea de exhibición con el hijo del ‘Macho’ Camacho dije que no porque él está muy joven. Pero cuando me dijeron que se trataba de hacerle un homenaje a su padre, para mi amigo que en paz descanse, quien fue mi rival, no dudé en aceptar por el gran aprecio que le tuve. Fue un gran peleador, sumamente difícil y a quien nadie pudo noquear”, declaró en la conferencia de prensa de presentación.

Aunque consideró al ejercicio como un hábito inherente a su vida diaria, precisó que el hecho de subirse a un ring para sostener una pelea es totalmente diferente. Por ello, adelantó, será su última pelea de exhibición, pues ante la llegada de sus próximos 59 años “la verdad es que mi cuerpo ya no da para más”, dijo.

Julio César Chávez llegará al cuadrilátero respaldado por su amplia trayectoria repleta de grandes logros. Durante su etapa profesional, se puso los guantes en 115 ocasiones. Logró salir victorioso 107 veces, de las cuales 86 fueron por la vía del cloroformo y 21 más por decisión técnica. En episodios menos gloriosos, perdió 6 peleas, aunque solamente en dos de ellas tocó la lona. El resto de los encuentros fueron dos empates.

El 19 de junio se enfrentará al hijo de la leyenda Héctor "Macho" Camacho (Foto: FDBPLUS)

En 2004, la afición mexicana pudo verlo boxear por última vez en el territorio nacional. En un evento organizado en la Plaza de Toros, se enfrentó a Frankie Randall el 22 de mayo. A lo largo de 10 rounds, logró convencer a los jueces, quienes le otorgaron el triunfo por decisión técnica. Un año después, comenzó la gira de su despedida.

Hacia el año 2005, en territorio estadounidense, entabló los últimos dos encuentros de su carrera profesional. El primero tuvo lugar en Los Ángeles, California, donde venció de la misma forma a Ivan Robinson. Sin embargo, su despedida fue amarga, pues el 17 de septiembre del mismo año, la actuación de Grover Wiley orilló a la esquina del púgil de 43 años a retirarlo en el cuarto round.

Omar Chávez peleará en la misma función que su padre, Julio César Chávez (Foto: Instagram@omarchavezzbu)

El 19 de junio, en el Estadio Jalisco, también actuarán sus dos hijos. Omar Chávez se enfrentará por tercera vez a Ramón “Inocente” Álvarez, hermano del Canelo. En tanto, Julio César Chávez Jr. protagonizará un encuentro contra el peleador brasileño de artes marciales mixtas, Anderson Silva, en modalidad de boxeo.

Acerca de la participación de sus descendientes en la cartelera dijo que “Es mi última exhibición y por eso metí a Julio y a Omar, para tener ese recuerdo en vida de pelear los tres en una misma función”.

