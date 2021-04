El fin de la novela de Carlos Vela: Martino y Lozano definieron su futuro con la Selección

Carlos Vela podría no volver a ser llamado a la Selección Mexicana (Foto: AP)

Después de que el estratega de la Selección Mexicana, Gerardo Martino consideró ilógico que Carlos Vela únicamente esté disponible para convertirse en refuerzo de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el director técnico del equipo nacional mexicano Sub-23, Jaime Lozano enfatizó en que comparte la misma idea que el timonel de la Selección Mayor.

Motivo por el que Lozano puntualizó en que las determinaciones en su equipo van de la mano con la misma intención y filosofía que Gerardo Martino por lo que descartó la posibilidad de que el delantero del LA FC sea uno de los refuerzos de su equipo.

“Primero, lo que dijiste que vengo repitiendo no hemos pensado en absolutamente nadie y segundo vamos muy de la mano todos en la Federación, desde Torrado, Hierro, Martino y nosotros vamos muy de la mano, la intención y filosofía es la misma. Tenemos mucha comunicación, nos rigen los mismos valores dentro de la misma. No tenemos ni un solo nombre y si nos estamos rigiendo por lo mismo”, señaló.

Jaime Lozano podría no llamar a ningún refuerzo para los Juegos Olímpicos de Tokio tras su campeonato en el último torneo (Foto: Henry Romero/REUTERS)

De igual manera, no descartó que puede existir la posibilidad de que en los Juegos Olímpicos no se cuenten con refuerzos mayores a los 23 años, después de la destacada actuación de sus jugadores en el torneo Preolímpico.

“Puede ser una posibilidad, hay que esperar, creo que han hecho un gran torneo. Sobre todo, un gran grupo y creo que se reflejó en todos los encuentros cómo se ayudaban, cómo querían el mismo objetivo y cómo daban la vida por el otro. Puede ser, lo vamos analizar desde mañana y ya tomaremos la decisión”, agregó.

Gerardo Martino consideró incongruente que Vela se diga listo para reforzar a la selección sub-23, pero no para los llamados a la mayor (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Tras estas declaraciones el entrenador del combinado nacional Sub-23 respaldó las palabras expresadas el pasado lunes por Gerardo Martino previo al encuentro ante Costa Rica, donde externó su negativa ante la poca disposición de Carlos Vela con la Selección Mexicana.

“Lo que sí dije en el caso de Carlos, ya lo dije hace mucho tiempo atrás, es que cuando uno está a disposición de selecciones está a disposición de todas las selecciones, no se puede estar a disposición de una selección sí y de otra selección no. Me parecería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la selección en la amplitud de la palabra”, concluyó.

