Por qué Christian Martinoli le dice “doctor” a Luis García y no tiene que ver con un grado escolar

Luis García Postigo cruzó con Christian Martinoli en Azteca Deporte gracias al trabajo de José Ramón Fernández (Foto: Instagram@garciaposti)

Una de las parejas de comentaristas más conocidas en el mundo del periodismo deportivo es la de Christian Martinoli en compañía de Luis García Postigo, ambos cruzaron camino en Azteca Deporte gracias al trabajo de José Ramón Fernández.

Cuando Joserra era director de la sección de deportes dentro de TV Azteca unió a estos dos personajes en las transmisiones del programa Los Protagonistas, a partir de ahí la dupla se consolidó como un éxito en las narraciones de partidos de fútbol.

En una de las conocidas intervenciones de Martinoli en el micrófono, se dirigió a Luis García como “doctor García”, sin dar muchos detalles su frase generó simpatía entre los espectadores y la repitió en diversas ocasiones.

En una de las conocidas intervenciones de Martinoli en el micrófono, se dirigió a Luis García como “doctor García” (Foto: Archivo)

Se creyó que el ex jugador tenía algún grado académico para que su compañero se refiriera a él como un doctor. Algunos otros seguidores de los comentaristas imaginaron que el ex futbolista mundialista había estudiado una carrera relacionada con el campo de las ciencias de la salud.

Sin embargo, todos esos entre dichos son erróneos ya que García Postigo estudió la licenciatura de Contaduría en la Universidad De Lasalle, su grado de estudios únicamente quedó en la culminación de la carrera y no prosiguió en el campo de la contabilidad ya que posteriormente se dedicó a su carrera deportiva.

En una entrevista con José Ramón Fernández, Luis García confesó la realidad detrás de ese apodo que le puso su compañero de transmisiones y tiene que ver con los intentos de matrimonio que tuvo el ex jugador Puma a lo largo de su juventud.

El matrimonio de Kate del Castillo y Luis García no resultó duradero ya que en 2004 se divorciaron (Foto: Cuartoscuro)

Explicó que la gracia e imaginación de Christian Martinoli fue la causante de dicho sobrenombre ya que se burló de los intentos de matrimonio y la suerte en el amor que ha tenido García.

“Ya sabes que me gusta mucho el tema de los matrimonios, le he intentado tres veces, entonces el tarado de Martinoli me dijo ‘tú eres como el doctor divorcios’ y de ahí salió el tema de doctor y como dicen una mentira repetida un millón de veces se vuelve una verdad. Entonces ahí surgió el tema del ‘doctor’”, detalló García en la entrevista con José Ramón.

Añadió que de tantas veces que su compañero de micrófono lo ha repetido hasta sus propios conocidos se dirigen a él como “doctor” aunque en realidad no conocían el contexto del sobrenombre.

Luis García y Rocío Lara están actualmente casados y tienen tres hijos (Foto: Instagram@garciaposti)

Su primer matrimonio fue con la actriz Lorenza Hegewisch con quien tuvo una hija, debido a la juventud de ambos la relación no duró. Posteriormente, en 2001, el ex deportista contrajo nupcias con Kate del Castillo; ese mismo años, cuando Luis García tenía 31 años, decidió retirarse del mundo deportivo para darle lugar a nuevos proyectos y prioridades personales, como su matrimonio.

Sin embargo, la relación tampoco duró ya que en 2004 se divorciaron. Enseguida empezó a dedicarse al mundo del periodismo deportivo, dejando de lado el aspecto amoroso. Parecía que la suerte del jugador de la fama no era la favorable para las relaciones amorosas.

En 2010 el doctor García volvió a casarse, en un tercer intento por mantener un matrimonio estable. Conoció a Rocío Lara y emprendió una relación estable la cual sigue vigente. El joven García había quedado atrás y su último matrimonio le permitió tener tres hijos: Mariano, Roberta y Luis.

El famoso comentarista de TV Azteca le debe su apodo a la “mala” fama que le causó sus divorcios y relaciones amorosas a lo largo de su carrera como deportista.

SEGUIR LEYENDO: