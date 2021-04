Él es el sobrino de “Canelo” Álvarez, quien debutará como boxeador profesional y busca seguir los pasos de su tío

Johansen Alvarez, boxeador de 17 años (Foto: Instagram@johan_alvarez_official)

Con tan solo 17 años, Johansen Álvarez entrena muy duro todos los días en el histórico gimnasio de Chepo Reynoso, ubicado en Guadalajara, donde entrenó su tío y actual campeón, “Canelo” Álvarez. El joven acumula 24 peleas amateur, sin embargo, ya está por anunciar lo que será su debut profesional.

“Viene mi debut profesional este año. Iba a hacerlo el año pasado, pero pasó lo del Covid y se retrasó todo. Ahora, estamos por anunciar todo, muy pronto. Eso no me tiene nervioso, sino ilusionado”, compartió el boxeador durante una entrevista con Publimetro.

Johansen destacó que sus inicios en el mundo del deporte, no fueron en el box, sino en el futbol. Sin embargo tiempo después se empezó a interesar por el deporte que practican varios miembros de su familia y luego de dos meses, ganó su primer pelea. “Hace tres años nació el gusto por el box, empecé más que nada a intentarlo a ver si me gustaba o no. Me gusto mucho, a los dos meses que empecé a entrenar, tuve mi primer pelea y la gané”, mencionó.

Canelo, tío de Johansen (Foto: Instagram/Canelo)

Por otro lado, reconoció que le da ventajas el pertenecer a una familia de pugilistas, sin embargo también conlleva responsabilidades, el joven boxeador es consciente de ello: “Es mucho orgullo pertenecer a la dinastía Álvarez, pero también mucha responsabilidad para seguir el legado de los Álvarez, de mi papá Gonzalo, de mis tíos, pero estoy echándole ganas para seguir haciendo legado”, subrayó Johansen.

Los consejos de su familia son muy importantes, y complementado con el esfuerzo que le imprime a todos sus entrenamientos, lo podrían llevar a la cima .“Cada vez la preparación es más fuerte porque tenemos que dar una pelea muy buena, eso implica mucho mucho trabajo. Mi tío (Canelo) me habla mucho de hacer las cosas bien, que valore más las cosas como los entrenamientos para que todo lo que yo me gane sea por mi esfuerzo. Siempre me dice que así se valoran las cosas para echarle más ganas. La verdad, siempre está ahí para aconsejarme y apoyarme en cualquier cosa”, resaltó.

Sin duda, el entrar de manera profesional a una disciplina conlleva mucho esfuerzo y sacrificios, para el joven Álvarez representó irse a vivir alejado de su familia. El estar lejos de su mamá y hermanos, quienes residen en Estados Unidos, para plantarse en México y hacer su debut fue una decisión importante, pero se dice dispuesto y con entusiasmo para luchar por sus sueños.

Saul Canelo Alvarez, consagrado como uno de los mejores boxeadores mexicanos (Foto: Instagram/Canelo)

La historia de su tío “Canelo” Álvarez, es su ejemplo a seguir, pues debutó como profesional en octubre de 2005, cuando tenía 15 años. Desde entonces, su carrera se fue desarrollando sin prisa pero fue muy constante. En menos de tres años tenía 18 peleas como profesional (con un registro de 17-0-1) y se enfrentó a Gabriel Martínez, púgil con idéntico récord por su primer título: el WBA Fedecentro del peso welter. Lo ganó antes del límite y siguió su camino.

Tiempo después tuvo dos peleas de rodaje y empezó su recorrido para consagrarse a lo que es hoy. Llegó su debut en Estados Unidos y de 15 peleas que peleó por un título, ganó en 13. Era visto por los aficionados de México y Estados Unidos, llamaba la atención y con solo 20 años le llegó la oportunidad para ser campeón mundial.

