Estos son los notables cambios en Andy Ruiz ante su próxima pelea

Andy Ruiz Jr se integró al equipo de entrenamiento de Saúl "Canelo" Álvarez, encabezado por Eddy Reynoso, y emprendió un proceso de transformación deportiva (Foto: Andrew Couldridge/Reuters)

El cambio más notable seguramente hasta hoy será el físico, porque Andy Ruiz llegó al campamento con Eddy Reynoso pesando 300 libras y espera subir al ring el 1 de mayo contra Chris Arreola en 255 libras, pero no será el único cambio que el excampeón del mundo presente en el relanzamiento de su carrera, lo cual también atravesó por lo técnico y lo mental.

Andy presentó la tarde del martes su pelea contra Arreola del 1 de mayo que será distribuida en la modalidad de pago por ver a través de Fox Sports en suelo estadounidense desde el Dignity Health Sports Park de Carson, California, escenario que tendrá público.

Recordó las sesiones de sparring que tuvieron hace años con Chris y reveló lo mucho que le ha ayudado tener a Eddy como entrenador y a compañeros como Canelo Álvarez, Óscar Valdez y Ryan García en el mismo establo.

En su siguiente encuentro, Ruiz busca superar a Chris Arreola (Foto: Mario Guzmán/EFE)

“Eddy me dio potencial y sólo me pidió ser disciplinado. Nunca había sentido que estaba comprometido al 100 con mi carrera como hasta ahora. Estoy rodeado de grandes campeones como Canelo, Óscar, Ryan que siempre me motivan. Es una bendición estar aprendiendo con Eddy todos los días”, dijo Andy.

“Ha cambiado mucho mi mentalidad. Eddy me dijo que no puedo dar nada por sentado en este deporte. Hemos trabajado en muchas cosas. No puedo esperar más por presentarles al nuevo Andy Ruiz el 1 de mayo, porque estoy hoy mucho más motivado que antes”, añadió el de sangre mexicalense.

En su última pelea, Andy Ruiz registró una derrota ante Anthony Joshua (Foto: Andrew Couldridge/Reuters)

Andy aceptó que su llegada al equipo de Eddy le sentó de maravilla. Para empezar, recalcó, su mentalidad está donde debe estar, que es en el boxeo. El trabajo físico le ha hecho perder muchas libras y se ha dado cuenta que puede hacer cosas nuevas, y todo eso deberá estar con Arreola en el ring.

“Aprendí mucho de esos sparrings con Arreola, ambos somos unos guerreros, no nos rendimos. Arreola es un guerrero que puede intercambiar golpes, pero estamos trabajando en un plan de pelea y vamos a ser disciplinados. Sé que esta pelea va a ser de acción total. Sé que está entrenando muy duro y estoy emocionado por cualquier cosa que llegue a presentar. Quiero mostrarle a todos mis mejoras”, sentenció el Ruiz.

