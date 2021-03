“El fútbol mexicano es un terreno fértil para la trampa y para la corrupción”: David Faitelson

David Faitelson, reportero de ESPN, aseguró que “el futbol mexicano es terreno fértil para la corrupción”, después del partido entre Atlético San Luis y Pumas, en el que el árbitro le anuló tres goles al equipo potosino.

“El problema del futbol mexicano, es que el terreno en el que se maneja es ampliamente propicio para la corrupción, porque los dirigentes moldean los reglamentos a su antojo, para algunos intereses y en un deporte de intereses, en una industria como el futbol mexicano, en donde se manejan negocios, dinero, esa cercanía de la trampa está muy presente”, comentó Faitelson, periodista de ESPN.

Faitelson recordó que en la tabla de cocientes el Atlas y el Atlético de San Luis se disputan el evitar quedar en el fondo, para no pagar los 120 millones de pesos de multa por quedar en el último puesto.

(Foto: Reuters/Henry Romero)

“Ahora mismo tenemos un duelo, en la parte baja de la tabla de cocientes, en la que se pelea evitar pagar la multa de 120 millones de pesos y los temas del arbitraje que vemos son muy raros. El arbitraje en el Atlético de San Luis contra Pumas, junto con el VAR, fue un tema de escándalo. Pumas ganó tres puntos que no merecía ganar y eso le permite al Atlas acercarse al San Luis, en la lucha por no pagar esos 120 millones de pesos”, agregó.

Entre sus comentarios mencionó la relación que hay entre directivos del Atlas con representantes de la FMF.

“Algo tan simple, como un tema de conflicto de intereses, el presidente del Atlas es hermano del Secretario General de la Federación Mexicana de Futbol. Es un asunto grave, delicado, a mí no me consta, y respeto mucho a los hermanos Riestra, para mí son gente honorables y no les puedo probar nada, pero hay muchos otros temas”.

