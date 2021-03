“Paliza táctica” y “equipo del ascenso”: feroz crítica al Cholo Simeone tras la eliminación del Atlético en la Champions League

Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid (EFE/EPA/ROBERT GHEMENT/Archivo)

Diego Simeone volvió a quedar en el centro de las críticas tras una nueva frustración del Atlético de Madrid en la Champions League. Esta vez, fue el Chelsea el que lo eliminó en los octavos de final con un global 3-1. A propósito de la derrota por 2-0 en el partido de vuelta disputado en Stamford Bridge, el Cholo recibió duros cuestionamientos.

El primero en hablar de la derrota del Colchonero fue un histórico jugador del Chelsea. “Parecía un equipo de segunda”, arremetió Joe Cole, quien jugó en The Blues entre 2003 y 2009. “Ha sido como si el Chelsea se enfrentara a un equipo del Championship o a un equipo de la zona de descenso de la Premier League”, continuó quien ofició de comentarista del partido.

La crítica más feroz al Cholo Simeone por la eliminación de la Champions

Pero no fue el único, ya que en el reconocido programa El Chiringuito de España, afirmaron que Simeone sufrió una “paliza táctica” de parte del entrenador alemán del Chelsea, Thomas Tuchel. La pálida imagen que mostró el Atlético de Madrid, sobre todo en el complemento donde no encontró respuestas, no pasó desapercibida en los medios europeos.

El Cholo Simeone también sufrió muchas críticas por la decisión de sacar a Luis Suárez, a falta de más de media hora de juego y con el equipo perdiendo por 1-0. Los gestos irónicos del delantero uruguayo y la pobre explicación del DT en la rueda de prensa no hicieron más que exponer al entrenador, que aunque marcha puntero en La Liga española los dos encuentros sin ganar le permitieron al Barcelona colocarse a solo cuatro unidades.

“Hay que ser justos y felicitar al rival cuando es superior”, dijo Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Pese a que el esfuerzo del equipo fue tremendo, no pudimos, intentamos presionarlos arriba para intentar romper esa circulación de balón que tienen, pero siempre lograban salir de la situación de presión”, analizó Cholo.

“No pudimos atacar como hubiésemos querido y me quedo con las cosas positivas; el partido de Joao Félix fue muy bueno, Saúl creció, un gran partido de Giménez y de Savic, nos sirve de cara a lo que viene que ahora pasa a ser lo importante”, afirmó Simeone en referencia a La Liga, donde el Atlético es líder.

“Esta Champions nos costó desde el inicio, en Rusia, en Alemania... Nos costó y hay que aceptarlo, tenemos que seguir mejorando, seguir creciendo, tenemos un futuro prometedor y un presente importante”, dijo el técnico rojiblanco. “Obviamente hoy fueron superiores y cuando un equipo es superior hay que aprender, resetear y volver para seguir adelante”, concluyó.

