El Cholo Simeone reveló cuándo se irá del Atlético de Madrid

Diego Simeone sigue firme en Atlético de Madrid y la dirigencia lo respaldó (Reuters)

La prematura eliminación del Atlético de Madrid en la Champions League tambaleó el ciclo de Diego Simeone al frente del Colchonero. Pero el Cholo se mostró fuerte en el cargo a pesar de haber quedado último en su grupo y reveló cuándo dejará la conducción técnica del equipo.

En una entrevista concedida a Juan Pablo Varsky en DirecTV Sports, el entrenador argentino analizó las críticas en su contra después de haberse quedado sin competencia internacional por toda la temporada: “Siempre terminás leyendo algo, es mentira que no leés nada. Si me tengo que guiar por el ciclo, ya por los cuatro años me decían que estaba terminado”.

En este sentido, hizo hincapié en la clave para persistir dentro de la institución madrileña: “Yo siempre soy de pensar que hasta el final hay que dar todo. Hasta cuando te des cuenta que la gente no te sigue, ahí sí hay que correrse porque es innecesario ese lugar”. En este sentido, fue firme al explicar en qué momento se irá del club: “Cuando estás tanto tiempo identificado con algo, es porque tenés pasión. Si no, no lo harías. El día que esto se apague me voy a un lado porque no sé dar la mitad. Es todo o es nada”.

El entrenador más ganador de la historia del Aleti, con 8 trofeos, profundizó sobre este vínculo tan unido: “Es parte muy fuerte de mi vida, me ha acompañado siempre el deporte, el vivir siempre queriendo progresar, teniendo más ambición deportiva, buscando lo que me está pasando, llegar a este club, llevarlo al lugar donde siempre pensé y me ilusioné que pudiera estar”.

Además, se refirió al bajón anímico que tuvo el plantel tras ser campeón en 2021 y lo vinculó a una cuestión económica: “Salir campeón con el Atlético primero es muy difícil, y después es complicado, porque cuando salís campeón aparece un problema. Todos van por la búsqueda de mejorar su contrato, ‘si no me voy’, el club no quiere perder jugadores. Es muy difícil querer sostener a los futbolistas que son importantes”.

Simeone habló sobre el nivel de Rodrigo De Paul

En otro orden, puntualizó en Rodrígo De Paul. El hombre clave de la selección argentina alterna una temporada irregular en el Atlético y el Cholo es consciente del momento que atraviesa el ex jugador de Racing: “En cuanto a Rodrigo, hay cosas que pueden suceder, que hay que manejar para adentro. Nosotros lo queremos mucho. Es un chico noble, un chico bueno. Sabe que lo vamos a exigir. Obviamente tiene que demostrarle al club y al equipo todo lo que hace en la selección argentina. Lo que hace en la Selección es fantástico”.

El técnico de 52 años confía en sacar su máximo potencial en el futuro inmediato tras haber desembarcado a la liga española a mitad de 2021 desde Udinese: “Acá, a veces lo hace muy bien, hay veces que tiene menos continuidad. Ojalá siga mejorando, porque lo necesitamos”. La actual temporada marca que De Paul convirtió 2 goles y dio una asistencia en 15 partidos disputados entre la liga de España y la UEFA Champions League, pero solamente arrancó como titular en ocho ocasiones y completó los 90 minutos en dos encuentros.

