¿Se apaga la estrella de Simeone en el Atlético Madrid? Las “señales de agotamiento” y la opinión de referentes del club y del periodismo español

El Cholo atraviesa su peor momento desde que es DT del Atlético Madrid

Muchos lo definen como “un mito viviente” del Atlético Madrid. Aparece mencionado en la canción emblemática del club entonada por Joaquín Sabina, su autobiografía fue un éxito de ventas, integró ternas para ser considerado el mejor entrenador del mundo, pero algo se quebró en este último tiempo entre los aficionados, un sector del periodismo de la capital española, y Diego Simeone y cada vez es más tenue –si es que se escucha- el sonido del “Olé, olé, olé/ Cholo Simone” en las tribunas del nuevo estadio Metropolitano.

Con la derrota 3-2 ante el Cádiz en el último minuto, el Atlético Madrid siguió haciendo crecer la crisis que atraviesa, aunque en la Liga continúa peleando por el tercer puesto, muy lejos ya del puntero Real Madrid. De todos modos, uno de los grandes objetivos de la temporada 2022/23 ya se terminó y demasiado pronto. El equipo no pudo pasar a los octavos de final de la Champions League en un grupo accesible como el B, junto a Brujas, Porto y el Bayer Leverkusen, y si el martes no gana en Portugal corre peligro de quedar último y en ese caso, tampoco quedarse con el consuelo de la Europa League, algo poco usual en estos años para el conjunto de Simeone.

Una parte del periodismo ya plantea una posible salida del entrenador argentino a partir de un desgaste con el plantel y la Comisión Directiva tras un ciclo que lleva once años y en el que se obtuvieron excelentes resultados, con dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Supercopas de Europa y dos Europa Leagues, y hasta dos finales de Champions perdidas en el último minuto o por penales, ambas contra el Real Madrid.

Simeone llegó a decir tras la eliminación de Champions (con un penal errado sobre la hora por Yannick Ferreira Carrasco ante el Bayer Leverkusen), que seguirá intentando regresar al máximo torneo y ganarlo “porque soy un cabeza dura”. Sin embargo, ya son muchos los que plantean que el ciclo debe llegar a su fin y una de las mayores críticas sostiene que tras la alta inversión en contratación de jugadores, el argentino no supo aprovechar la riqueza de su plantel para crecer en el juego.

En una durísima editorial en el diario El Mundo de Madrid, titulada “un fracaso y un culpable: Simeone”, el periodista Iñako Díaz Guerra escribió que “en un grupo con el tercero de una liga de dos como la portuguesa, el tercero de Bélgica y el decimoquinto de la Bundesliga, al equipo de Simeone le ha sobrado una jornada para estar eliminado. Es vergonzoso”, y se preguntó si era el fin de un ciclo. “Miremos donde hay que mirar –sigue el articulista-. Pocos entrenadores, quizá sólo Guardiola, han recibido tanto porcentaje de mérito en los éxitos de su equipo como Simeone. Con razón. Cada elogio ha sido merecido. Pero la justicia exige que si él era el máximo responsable a la hora de recibir elogios. Lo sea también cuando llega el momento de las críticas. Este fracaso es del Cholo”.

El Atlético quedó afuera de la Champions

Infobae dialogó con dirigentes y periodistas que cubren las actividades del plantel del Atlético Madrid para conocer sus opiniones al respecto.

Ramón “Cacho” Heredia, el ex futbolista argentino que brillara en el Atlético Madrid en los años setenta y que hoy es asesor del presidente Enrique Cerezo, parece quitarle hierro al asunto. “Perder, como perdió el Atlético, son cosas que pasan en el fútbol. Pero cuando pierde alguien que es tan reconocido, sale por todos lados y se le da mucha vuelta. Al Atlético le pasó lo que a Racing el otro día en el torneo argentino: tuvo un penal sobre la hora y lo erró. Lo que pasa es que una vez que no pasaste, no sirve de nada y ya nadie habla de ese equipo. Y lo digo por experiencia propia porque yo perdí una final de Champions sobre la hora con el Bayern (en 1974) y nadie habla de nosotros. Todos hablan de aquel Bayern. En este caso, se generó toda la carga en el DT, pero no es así. Yo respeto y respetaré siempre al que patea un penal clave, pero lo puede errar y yo también erré penales en San Lorenzo y acá en el Atlético, pero no lo tienen por qué criticar al Cholo porque es un monstruo”.

Heredia reconoce que se produjo un cambio en relación a la percepción sobre Simeone en el ámbito del Atlético Madrid. “Noto que se le dio vuelta la cosa con el club y la hinchada, y ahora parte del periodismo anda diciendo que se tiene que ir y resulta que después gana la Champions y lo ponen en el escudo. Muchos le cargan que no explota bien a Joao Félix, pero el chico en estos años no ha mostrado mucho y, además, el DT tiene sus ideas. Creo que de nada vale ponerse a quejar ahora. Todo hay que hablarlo al final de la temporada. En el fútbol es fácil echar. Lo que no es fácil es pagar. Y lo digo desde haber sido jugador, entrenador y dirigente”.

Fernando Vara de Rey, integrante de la agrupación “Los 50″ que intenta preservar las tradiciones y la cultura del Atlético Madrid, quiere diferenciar todo el aporte de Simeone en estos once años, a lo que sucede en los últimos tiempos con el entrenador.

“Pienso que la mejor noticia del Atlético de Madrid en el siglo XXI, por encima incluso del nuevo estadio, ha sido el fichaje de Diego Pablo Simeone. Su paso ha deparado títulos nacionales y europeos, ha cerrado las cicatrices del descenso a segunda división y de algunas calamidades en la gestión directiva, ha robustecido la autoestima de todos quienes orbitan alrededor del club: técnicos, futbolistas, seguidores”, señala, pero aclara que “más de una década después, se perciben algunos síntomas de agotamiento que hacen legítima una reflexión acerca de si el ciclo debe o no prolongarse: las dos últimas temporadas se han truncado en los primeros meses, han sucedido eliminaciones muy dolorosas en Champions y Copa del Rey, surgen severas dudas en torno al papel de Joao Félix. En suma, apenas se escucha ya en el Metropolitano el ‘Ole, ole, ole’ en coro unánime”.

“Mi opinión es, no obstante, que en semejante reflexión debe participar el propio Simeone: es preciso saber si él percibe también el referido agotamiento y si comparte la sensación creciente de que puede ser prudente cerrar el ciclo. De ser así pienso que se debería traer una figura de primer nivel. No será fácil suplir el carisma y la omnipresencia de una leyenda viva, y la indefinición podría llevar a temporadas sin rumbo claro tal y como está ocurriendo con el Manchester United post-Ferguson”, advierte.

Diego Siemone en el partido de su equipo contra Girona

Por su parte, el periodista Antonio Ruiz, reconocido porque lleva años cubriendo el día a día del Atlético Madrid (Radio Cope), considera que “el “cholismo” no puede acabar por un mal resultado o con una mala secuencia porque no es sólo un plan futbolístico sino lo que se ha convertido en el Atlético Madrid, en una filosofía de vida, y que no tiene que ver sólo con el fútbol, porque se impuso y apareció cuando el club estaba en lo peor, cuando estaba a cuatro puntos de la zona del descenso y eliminado por un Segunda B en la Copa del Rey a doble partido, en 2011, y el Cholo le dio un traje que lo volvió competitivo y respetado. Perdió la costumbre de perder y la cambió por la costumbre de ganar”.

Ruiz reconoce que “Es cierto que después de once años hay un desgaste, pero el ‘Cholismo’ sigue vivo. Lo que pasa es que el Cholo tiene la cruz, desde hace tiempo, de que haga lo que haga siempre se le afea por la manera como juega su equipo, y con esta manera ha conseguido que gane todo menos la Champions y aún así ha jugado dos finales de Champions en diez años”.

“Ahora toca tragar un poco para el Cholo y su gente porque está claro que la eliminación de la Champions en la fase de grupos es un fracaso del Cholo, del plantel, de los jugadores y del club, pero el ‘Cholismo’ sigue vivo y está muy fuerte. Me consta que él está muy entero, que es muy rebelde y cabeza dura, y quiere armarse para seguir peleando por lo que queda y está todavía el partido con el Porto para ver si se puede meter en la Europa League y en la Liga, cumplir el objetivo natural, que es quedar en puestos de Champions, y en la Copa del Rey, llegar lo más lejos que pueda”, admite.

Ruiz cuenta que “hay ciertos sectores periodísticos, que cuestionan el estilo, que quieren que se acabe la era del Cholo en el Atlético Madrid, pero para Miguel Gil (el principal accionista), el Cholo es un escudo y seguro de vida, porque lo mete en Champions y para el Atlético, meterse en Champions cada temporada, es la vida”.

Marcelo Doval, de Dosisfutbolera.com, considera que “si a Simeone no le ha llegado el final es porque él es un mito viviente dentro del Atlético Madrid y cualquier decisión pasará por algo estrictamente de él. El club nunca le va a pedir que renuncie por todo lo que le ha dado en todos estos años. Tampoco los aficionados le van a pedir que se vaya. La afición está dividida. Hay quienes representan a sectores minoritarios que creen que el ciclo está terminado pero es tanto lo que el club le debe a Simeone que el grupo mayoritario no le va a recriminar nada”.

“En cuanto al rendimiento, yo creo que ha llegado al final de sus once años del ciclo porque los jugadores ya no le responden. No consigue darle al equipo una fisonomía de juego que en algún momento tuvo. Intentó cambiar en parte el modelo y no le ha funcionado y los jugadores no le están respondiendo. Entonces, llega el momento de abandonar el barco. Si lo hace o no, en buena medida va a depender de lo que pase con la Europa League. Si no se clasifica para ella, seguramente Simeone decidirá marcharse al final de la temporada. No creo que lo haga en la mitad de la Liga”, concluye Doval.

