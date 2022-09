Tata Martino se ausentó nuevamente del entrenamiento con la Selección Mexicana previo al Mundial

Tata Martino, otra vez ausente en el entrenamiento de México previo al partido vs Perú (Foto: Kirby Lee/REUTERS)

Comenzó la última Fecha FIFA previo al Mundial, una donde todas las selecciones clasificadas terminaron de perfilar a sus seleccionados de cara a la lista definitiva con los 26 nombres que viajarán a Qatar; sin embargo, desde México no han cesado las críticas hacia la figura de su entrenador, Gerardo Martino, por la presencia de agunos nombres en la convocatoria.

Por si fuera poco, este viernes trascendió que el Tata Martino no estuvo presente en el último entrenamiento de la Selección Mexicana para enfrentarse a Perú este 24 de septiembre, algo que generó controversia en redes debido a que se trata de uno de los últimos momentos de preparación que tendrá el entrenador argentino para poder definir su lista final.

De acuerdo con distintos reportes desde la concentración del conjunto azteca, el equipo quedó a cargo de su cuerpo técnico una vez más, quienes dirigieron el entrenamiento a puertas abiertas que se llevó a cabo en Pasadena, concretamente sobre el campo del Rose Bowl y California, previo a su viaje hacia Atlanta, donde se disputará el partido amistoso.

El GRAN ausente de la práctica, el DT de @miseleccionmx …



Gerardo Martino mandó a su cuerpo técnico a entrenar con todo el equipo, lo bueno que era importante esta fecha FIFA.@FOXSportsMX pic.twitter.com/HzSQvWx3ID — 👥Rubén Rodríguez (@ruubenrod) September 24, 2022

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el cuerpo técnico de Martino se hace cargo del equipo, pues incluso en la última parte de la eliminatoria mundialista, el estratega no pudo viajar a los partidos fuera de México por una operación en el ojo.

De acuerdo con Alejandro Gómez, del Diario As, Martino no quería una práctica a puertas abiertas y su deseo era que fuera en la ciudad de Los Ángeles, por lo que no salió al campo con el resto de los jugadores. Debido a que al estadio asistieron alrededor de mil aficionados, quienes desembolsaron 10 dólares para poder entrar, no se pudo modificar el entrenamiento.

De igual forma, el entrenamiento sirvió como preparación física y recreación, pues no se tocaron temas tácticos y se limitó a ejercicios físicos, interescuadras de calentamiento y sin posiciones definidas.

Por otro lado y minutos antes del entrenamiento, la Selección Argentina terminó de jugar contra Honduras, equipo de Concacaf al que derrotó 3-0 con doblete de Messi.

Sin el Tata Martino, México cerró preparación para enfrentar a Perú. pic.twitter.com/2BWX6GVsv4 — david medrano felix (@medranoazteca) September 24, 2022

*Información en desarrollo