Dani Alves se confesó: “Me gustaría que los mexicanos no permitieran que se volteen entre sí”

Dani Alves debutó con Pumas el 27 de julio en partido contra Mazatlán de la Liga MX. Foto: REUTERS/Henry Romero

Los Pumas de la Universidad Nacional no ha tenido el torneo que esperaban. Con grandes nombres como refuerzos, el fichaje del brasileño Dani Alves acaparó la atención más que cualquiera debido a la trayectoria que tiene en el balompié mundial. No obstante el mal paso del equipo ha hecho de la estadía del lateral de 39 años más complicada que gloriosa.

Alrededor de seis semanas tuvieron que pasar para que Alves consiguiera su primera victoria vistiendo los colores auriazules y casi dos meses para que Pumas ganara otro partido (venció a Necaxa el 17 de julio y luego a Querétaro el 7 de septiembre). Todo ello ocasionó que el gran apoyo que la afición mostró en las primeras semanas del torneo, se convirtiera en reclamos y señalamientos que incluso salpicaron al exBarcelona.

En entrevista con Hugo Sánchez y la cadena ESPN, el brasileño se refirió a esta situación, de la que dijo: “Me gustaría que los mexicanos no permitieran que se volteen entre sí, es la sensación que yo tengo. Me gustaría que los mexicanos no se volteen para ustedes mismos, que valoren su cultura y su fútbol. No lo hagan, dejen que el mundo lo haga, pero ustedes no”.

Dani Alves a apenas ha sumado un triunfo como jugador de Pumas tras casi dos meses de su llegada al club. Foto: Instagram/pumasmx

Sobre los cuestionamientos que le representaron elegir a la Liga MX sobre otras opciones, el futbolista defendió su decisión al asegurar que su llamado al Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Brasil no está determinado por ello, si no por su rendimiento dentro de las canchas. Además, agregó que tanto el país, como su fútbol, siempre le fueron atractivos.

“Para mí es una oportunidad de dar continuidad a mi legado en un país como México, un pueblo increíble y que ahora estoy más enamorado que antes. Me gusta desafiarme porque todo el mundo me decía: ‘Vas a México y el ¿Mundial?’, y yo decía: ‘Quien dice que yo no puedo ir a México y también ir al Mundial’. Mi historia la escribo yo, no las opiniones de los demás. Yo vine a México porque mi alma y me deseo me guía para allá”, sostuvo.

Tardó en llegar la primera victoria

El mal paso de la institución universitaria alargó el tiempo de espera para que el brasileño obtuviera su primera gran alegría dentro de una cancha. Tuvieron que disputarse diez partidos (nueve del campeonato local y uno más por el trofeo Joan Gamper ante el Barcelona), 24 goles en contra y cinco derrotas, para que el futbolista de 39 años de edad lo consiguiera.

Dani Alves a apenas ha sumado un triunfo como jugador de Pumas tras casi dos meses de su llegada al club. Foto: REUTERS/Henry Romero

El debut del exblaugrana se dio apenas unos días después de ser oficializado por el club, ante los Cañoneros de Mazatlán el 27 de julio en duelo que terminó empatada a una anotación. A este, le siguió otro empate ante los Rayados de Monterrey con exactamente el mismo resultado. Tras ello, reprogramaron su cita de la fecha siete para viajar a España y enfrentar al conjunto culé.

No obstante, desenlace de aquel compromiso fue una apabullante derrota de seis goles por cero. Al regresar a México no les fue mejor. Alves y los Pumas recibieron en casa a su mayor rival deportivo, el América, quien les propinó otro descalabro por marcador de tres a cero. Si bien la situación era preocupante para Llilini y sur dirigidos, aún era temprano para pensar en una crisis.

Las derrotas ante el Atlético de San Luis (tres a dos) y ante Santos (cinco a uno), sin embargo, confirmaron el mal paso del club en el Apertura 2022. Las críticas y los señalamientos comenzaron a surgir en donde, incluso, hubo cuestionamientos sobre el brasileño y su rendimiento por parte de aficionados, exjugadores y analistas deportivos.

Dani Alves consiguió su primera victoria con los Pumas de México al vencer a los Gallos Blancos de Querétaro en la jornada 13 del Apertura 2022. Foto: @PumasMX

La racha negativa se extendió todavía tres fechas más con dos empates ante los Tigres de la UANL y Atlas, y otra derrota ante las Chivas de Guadalajara por tres tantos a uno. La suma de estos resultados lo ubicaron en el penúltimo sitio de la tabla de posiciones sólo por arriba de los Gallos Blancos, rival con el que finalmente pudieron volver a la senda de las victoria

