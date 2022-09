Javier Aguirre aleja al Mallorca del descenso: “Más allá del buen o mal juego, el resultado había que priorizarlo”

Victoria del Mallorca de Javier Aguirre ante el Almería en LaLiga. Foto: @RCD_Mallorca

Por diferencia mínima en el marcador, el Mallorca de Javier Aguirre consiguió vencer al Almería en juego correspondiente a la sexta jornada de LaLiga. El cuadro que dirige el Vasco sumó así, la segunda victoria de la temporada 2022-23 y la primera jugando ante su público en el Estadi de Son Moix.

El gol solitario del español Pablo Maffeo le permitió a su equipo llevarse los tres puntos y de estar forma llegar a ocho unidades (de 18 posibles) en la Una efectividad al momento del 44.4% que le permite a la escuadra bermellón sentirse cómodo en el inicio de un año que, como los anteriores, buscará librarse del descenso.

“Más allá del buen o mal juego, el resultado había que priorizarlo. Efectivamennte fue un buen triunfo para situarnos en una zona cómoda en la tabla para estar estos 15 días. Recuperamos buenas sensaciones, recuperamos los tres puntos y estamos ahí, en la pelea. Vamos a intentar disfrutar estos días, pero entendiendo que viene el Barcelona y que deberá ser un partido perfecto para sacar algo”, dijo el entrenador mexicano.

Javier Aguirre en conferencia de prensa luego del triunfo del Mallorca ante el Almería. Foto: LaLiga Santander

El partido tuvo en el desarrollo una ligera superioridad del cuadro visitante, pues tuvo mayor tiempo de posesión con una sensación de peligro casi siempre cuando hacían jugar al esférico. No obstante, la anotación que definió al marcador cayó apenas a los 24 minutos de la primera parte cuando Maffeo, que se encontraba sin vigilar dentro del área rival, aprovechó un balón que los defensores no pelearon.

Sobre el desempeño del defensor que también hizo una esencial jugada a la defensiva, el Vasco comentó: “Me gustó porque defendió bien. Pero sería injusto señalar a un sólo jugador porque el portero también defendió bien, es cierto que no tuvo mucho trabajo pero transmite mucha tranquilidad. El trabajo de (Vedat) Muriqi es asombroso, si bien no hizo gol, esta ahí”.

Con el triunfo, Mallorca escaló momentáneamente a la octava posición de la clasificación, pero con la mayoría de los demás equipos por disputar sus respectivos encuentros. Aguirre y sus dirigidos entonces, tendrán un pausa de aproximadamente dos semanas ante la actividad de selecciones nacionales en la próxima fecha FIFA. Después, volverán a jugar en casa al recibir al Barcelona de Xavi Hernández.

Victoria del Mallorca de Javier Aguirre ante el Almería en LaLiga. Foto: @RCD_Mallorca

“La gente está contenta viendo a su equipo en Primera Divsión, viendo al Barça, al Madrid, al Villarreal. Creo que al final de cuentas la afición valora eso. Que nos gustaría jugar mejor, claro. Hacer más goles, también. Hoy necesitábamos ganar y se logró. Veníamos de una derrota dolorosa (ante el Madrid 4-1) y no queríamos irnos así al parón”, aseguró el entrenador mexicano.

La temporada aún es muy joven para saber si el Mallorca conseguirá permancer en la máxima categoría del fútbol español el siguiente año, pero de momento, Aguirre ha hecho que su equipo no sienta la presión de ocupar los últimos puestos de la tabla a seis juegos de haber iniciado el torneo. Lo que es seguro, es que el Vasco cuenta con una trayectoria en la que se ha caracterizado por lograr este tipo de objetivos en instituciones como el Osasuna, Espanyol de Barcelona y Zaragoza.

En el resto de la jornada seis de LaLiga están programados los siguientes duelos: Valencia vs Celta de Vigo, Athletic Club vs Rayo Vallecano, Osasuna vs Getafe, Villarreal vs Sevilla, Real Sociedad vs Espanyol, Betis vs Girona y el platillo fuerte del fin de semana, Atlético de Madrid vs Real Madrid.

