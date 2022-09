19 frases de Simeone: la pícara respuesta a los que lo tildan de “resultadista”, qué cosas tiene de Bilardo y su reacción cuando lo compararon con De Paul

* Así ve el Cholo a la Albiceleste de cara a Qatar 2022

No hay lugar a dudas: Diego Simeone, de 52 años, es uno de los mejores entrenadores de la actualidad. Con su estilo, menos apegado a la posesión, pero agresivo y efectivo, logró transformar al Atlético Madrid en una referencia en el Viejo Continente y permanente canduidato al título en España y en la Champions o la Europa League, el certamen en el que participe. Su perfil y propuesta no quedan indiferentes para los fanáticos. Y volvió a dejarlo claro en la entrevista que le brindó al programa F90, por ESPN.

“Hay que ganar siempre. No hay manera de poder sostener tantos años de estabilidad dentro de un club si no es ganando o estando siempre entre los tres primeros. Nosotros jugamos en una Liga donde normalmente está el campeón de la Champions, Barcelona o Real Madrid, y nosotros convivimos con ellos, competimos bien y competimos con ellos con nuestras armas y sabiendo cuál es nuestro camino”, planteó.

Y apeló a una particular teoría para responderles a los que lo tildan de “resultadista”. “Hay que mirar dónde está el resultado de ustedes. Esto es así. Yo sigo tirando la misma frase, yo los invito a todos los hermosos creativos. Ganás 1-0 el Mundial jugando mal, ¿la querés a la Copa o no la querés? Yo tuve compañeros que jugaban muy bien a la pelota y a veces me decían “mirá que hoy tenemos que ganar”. Ah, ¿sólo hoy? Siempre hay que ganar”, desafío, abriendo el debate.

Al mismo tiempo, se pronunció abiertamente como Bilardista y reveló qué cosas tomó del Doctor. “Tengo muchas cosas de Bilardo, él es uno de los que me ha marcado muchísimo desde esa época, apareció con un funcionamiento distinto con laterales que atacan por dentro. Oscar (Ruggeri) lo sabe explicar mejor que yo, estuvo adelantado años luz . Cuando empecé en el fútbol, a los 15, 17, 18 años lo tuve a Bilardo, él me marcó, me generó el estilo de mejorar. Para mí fue un adelantado”, subrayó, y le dio pie al ida y vuelta con el Cabezón, su ex compañero en el seleccionado.

“Este es un pichón de Bilardo, moderno. Pero era un adelantado a todo y a vos te criamos nosotros de pichón”, devolvió los elogios el ex defensor, con orgullo.

Los cambios en el fútbol

“El fútbol cambió totalmente, es un fútbol diferente al que vivíamos como jugadores. El fútbol hoy está relacionado a continuos movimientos asociados a defender mejor, que cada vez es peor porque hay mucha creatividad para hacer daño a los rivales y en situaciones que se hace cada vez más difícil defender. Es difícil presionar arriba”.

El reconocimiento en el Atlético Madrid

“De jugador estuve 5 años, ahora de técnico llevo 11 años en el Atlético. Sinceramente no busco sentirme reconocido, uno lo hace por pasión y para ser feliz por uno mismo. Después cuando uno viaja por el mundo la gente te reconoce. No voy a mentirte, es un halago, un aprecio y una muestra de respeto, pero no es determinante. Yo quiero ganar y estar bien porque me gusta a mí”.

Su estilo de juego y la comparación con el “juego de posesión”

“Yo creo que en un juego de posesión que esté direccionado a un ataque, claro que sirve. Te posiciona, mecaniza movimientos de juego, fluidez. Está claro que no es determinante. ¿Cuál es la búsqueda? Tener situaciones de gol”.

La regularidad del Colchonero a lo largo del tiempo

“Tuvimos una buena regularidad, creo, no tuvimos picos altísimos como salir campeones de la Champions, y tampoco tuvimos picos bajos como no clasificar. La búsqueda es seguir saliendo campeones y bajar el tiempo entre torneos lo máximo posible. Real Madrid tiene 14 Champions, jugamos contra eso todos los torneos. Ahora el Barcelona trajo todos chicos buenos y se suman los talentos de la cantera. Es muy difícil”.

El sello intangible que le dio al Atlético Madrid

“Rotundamente creo que le dimos al club la posibilidad de que gestione al mundo entero la marca del Atlético de Madrid. En base a los resultados nuestros le dimos la posibilidad de vender cada vez mejor hacia el exterior y hoy nos reconocen en todos los lugares del mundo. Yo pienso en el día a día y los entrenadores si no ganamos, nos echan. Me moviliza mi tarea”.

Comparación con Rodrigo De Paul, ¿son parecidos?

“Primero que juega mucho mejor que yo y ve mejor el juego de lo que veía yo . No sé si tiene más gol. Pero en la selección argentina tiene un lugar especial, liderazgo, no sé del vestuario, pero dentro del campo de juego se ve. Nosotros queremos que encuentre en el Atlético de Madrid lo mismo que ve en Argentina. El año pasado arrancó muy bien, tuvo un pasaje intermitente y en el cierre estuvo con ese nivel que nos acostumbró. Ojalá llegue de la mejor manera a la Copa del Mundo y sepa competir contra gente en su posición que también es muy buena”.

Lo que le aportó Luis Suárez a su equipo

“Entramos en una faceta que es muy difícil de explicar, hay jugadores que hicieron goles toda la vida. Como Lewandowski que llegó al Barcelona e hizo cinco en cuatro partidos. Suárez vino con nosotros e hizo algo parecido. ¿A alguien le sorprendió? No. La situación del partido, los nervios, la velocidad para definir y la búsqueda del entrenador es encontrar jugadas que se asemejen al partido”.

El presente de Messi

“Ustedes son complicados. Quieren buscar al mejor Messi. Cuando tenés 35 te manejas mejor en una cosas y peor en otras. Todo no se puede”.

Qué espera del Mundial de Qatar 2022

“Vamos a ver un gran Mundial, porque normalmente llega al final de la temporada, en este caso van a estar en su mejor nivel. Todo lo que sea pensar que un futbolista va a ser convocado por los últimos siete partidos, de los 26 capaz sólo uno está en ese caso. Dudo que Scaloni o el que sea tenga tantas dudas en la lista. El caso de Lodi, que se fue al Nottingham Forest porque tenía que jugar y no comparto esto de que si quedo fuera del Mundial es porque no juego. No, no. Quedaste fuera del Mundial por el proceso de cuatro años, no por estos últimos meses. Cuando vuelvan, arranca otra etapa. Se sigue jugando al fútbol y vendrán los desilusionados en enero”.

Su mirada optimista de la selección argentina

“La veo en un estado de alegría, entusiasmo. Despierta seguridad en ellos. No importa contra quién jueguen. La veo con la seguridad que un equipo tiene que tener. Después es fútbol, puede pasar cualquier cosa. La seguridad es un envión para el equipo fundamental para la mente”.

Su elogio al River de Gallardo

“River juega bien, sigue queriendo despertar algo diferente con mucha dinámica de juego. Marcelo (Gallardo) está haciendo un trabajo extraordinario con la presión que implica el puesto y logró gestionar los cambios de plantel. Me gusta cómo juega River”.

Cómo sobrelleva la derrota, ¿qué le produce?

“Tristeza. Te genera la posibilidad de valorar algunas cosas que cuando te toca ganar demasiado, las olvidás. Te hace como un coscorrón de que no va a ser siempre así. Hay que pasar por todos los estados para entender cómo ganar. Los que están más acostumbrados a ganar, la derrota genera incomodidad. Guardiola, Klopp, Tuchel, Conte se enojan. Porque no están acostumbrados a perder, pero es algo que siempre puede pasar ”.

El 0-5 ante Colombia en las Eliminatorias para el Mundial 94 y el impacto que le generó

“Más que gran derrota hay que destacar al arquero de Colombia que sacó tres, cuatro pelotas que fueron determinantes. Cada contragolpe de Colombia era mortal y no sabíamos si estábamos dentro o fuera del Mundial. Fue una de las noches más duras de mi etapa como jugador. Saber que fue un partido extraordinario de ellos y aprovecharon todas las posibilidades que tuvieron. Pero resaltar al arquero que ese primer tiempo, se lució”.

El juego colectivo por sobre el desequilibrio individual

“Uno siempre observa a los mejores. Tener creatividad, copiar y mejorar lo que te imaginás. Es 10 contra 10 y hay que generar un juego. Esa es la búsqueda que tenemos. Ver al otro y pensar con un estilo propio cómo jugar. Los entrenadores son importantes porque el juego hoy no es el mismo. Hoy hay pocos equipos que tienen un jugador que resuelve slo el partido, es una búsqueda colectiva. Ni el PSG con todos los jugadores importantes dependen de uno, nomás”.

Por qué no le teme a la palabra fracaso

“Si uno va al diccionario y mira lo que dice la palabra fracaso es no llegar al objetivo que uno tiene. Yo quería ganar la Champions y no lo hice. Entonces fue un fracaso. Terminás el partido, te llaman a la conferencia de prensa a los pocos minutos de que quedaste a las puertas del objetivo. Sólo les dije lo que sentía, estaba convencido de que la podíamos ganar”.

La muerte de su papá

“Claro que lo extraño. Hace poco que se fue, nos debe estar mirando. Es una pérdida como todo hijo que pierde un padre. Pero sí que lo extraño y mucho”.

