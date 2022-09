Julián Álvarez se gana un lugar en la lista de la selección argentina y le mete presión a Scaloni: qué rol ocupa para el entrenador

Julián Álvarez con el mejor debut como titular: hizo dos goles con el Manchester City ante el Nottingham Forest. (Getty Images)

La evolución y la metamorfosis futbolística de Julián Álvarez parecen no tener techo. Dos meses atrás, el delantero del Manchester City pugnaba por ingresar en la lista de 26 futbolistas que Lionel Scaloni deberá entregarle el 14 de noviembre a la FIFA para afrontar el Mundial de Qatar. Hoy, a fuerza de goles y de buen juego en el equipo inglés, el ex River no solo tiene garantizado un lugar en el primer Mundial que se jugará en tierras árabes: de a poco empieza a posicionarse como la principal alternativa que tendrá el entrenador argentino para reemplazar a Lautaro Martínez ante cualquier eventualidad.

Ante la pregunta de Infobae sobre si Álvarez le está metiendo presión a Scaloni de cara a la confección de la lista definitiva para Qatar, un integrante del cuerpo técnico del seleccionado respondió: “Julián va a ir a Qatar. De eso no tenemos dudas porque cada vez está mejor”. Esa misma fuente reconoció que hoy Álvarez está “cuarto o quinto” en el escalafón de los delanteros en la consideración del entrenador, detrás de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María, y peleando con Joaquín Correa por ser el primer reemplazante del ex Racing en el centro del ataque.

La frase no deja de ser una novedad, ya que Joaquín Correa se había transformado en la primera variante a la que echaba mano Scaloni cuando tenía que realizar algún cambio en el ataque del equipo. Está claro que todavía quedan 78 días para el comienzo del Mundial, pero si Álvarez continúa en la senda actual, de fulgor futbolístico y goles en el equipo dirigido por Pep Guardiola, sus acciones seguirán creciendo para el seleccionador argentino.

Julián Álvarez festeja su segundo gol con Kyle Walker

Con todo, Julián tiene un plus: su versatilidad le permite jugar por todo el frente de ataque y hasta podría hacerlo como mediocampista por la derecha, una posición que ocupó más de una vez en River.

Álvarez viene de jugar el miércoles, ante Nottingham Forest, su primer partido como titular en el City. Anotó dos goles por primera vez en un mismo partido con el conjunto inglés y luego volvió a recibir encendidos elogios de Guardiola: “Nuestro cazatalentos en América del Sur, Joan Patsy, me dijo hace un año y medio que Julián era un jugador especial. Ha marcado muchos goles en un equipo como River Plate, que tiene una presión increíble por ganar. Estuvo muy bien educado por Marcelo Gallardo y ahora lo estamos disfrutando”.

Y agregó: “Hemos visto en los entrenamientos lo que hace. Es muy preciso. Tanto él como Erling (Haaland) son delanteros increíbles. Cuando el balón está en el área, son unos rematadores increíbles”.

Por su parte, el noruego Haaland, uno de los mejores delanteros del mundo, comparó a Julián con Sergio Agüero y dijo que le “encanta” compartir el ataque del City con el cordobés de 22 años.

Messi festeja con Julián Álvarez, durante un amistoso internacional. ¿Una imagen que se puede repetir en Qatar?

Si bien Scaloni deberá entregar la lista definitiva para el Mundial el 14 de noviembre, es decir ocho días antes del debut de Argentina ante Arabia Saudita, previamente tendrá que presentar ante la FIFA un listado preliminar de 35 futbolistas, el 21 de octubre. En la lista de 26 estarán como delanteros Messi, Lautaro Martínez, Di María, Julián Álvarez y Joaquín Correa, mientras que Paulo Dybala, Ángel Correa y Giovanni Simeone o Lucas Alario aparecerán en la de 35 y pelearán por uno o dos lugares.

Por lo pronto, Álvarez volverá a ser una fija en la lista que Scaloni dará a conocer la próxima semana para los amistosos que Argentina jugará el 23 y el 27 de este mes ante Honduras y Jamaica en Miami y Nueva York, respectivamente.

Manchester City está invicto en la Premier League, con 13 puntos sobre 15 posibles, en la segunda posición de un certamen que lidera el Arsenal con puntaje ideal. Julián Álvarez se abre paso de a poquito en uno de los equipos más reconocidos del mundo por su estilo de juego ofensivo. Scaloni y compañía lo siguen de cerca y sonríen cada vez que el ex River es noticia desde Inglaterra por sus goles y sus buenos movimientos en el campo de juego.

SEGUIR LEYENDO: