Tata Martino lamentó los abucheos de la afición mexicana tras perder contra Paraguay

Aug 31, 2022; Atlanta, GA, USA; Mexico head coach Gerardo Martino on the bench during the match against Paraguay during the first half during the MexTour 2022 international match at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Dale Zanine-USA TODAY Sports

Ante la falta de victorias, el técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Gerardo ‘Tata’ Martino, reconoció la noche de este miércoles que se siente como el “enemigo público número uno” de la afición azteca.

Luego de que México cayó 0-1 frente a Paraguay, en partido amistoso en Atlanta (Estados Unidos), el estratega argentino volvió a ser abucheado y criticado por los asistentes en el estadio Mercedes Benz después, tal y como ha ocurrido en los recientes encuentros; sin embargo, en conferencia de prensa señaló que lo único que le preocupa es cómo eso pueda resentir entre sus convocados.

“No solamente el enemigo público, sino el enemigo público número uno. La gente no me conoce, no sabe cómo soy como persona, si supieran como soy como persona, seguramente no me pasaría. La gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores. El equipo tuvo una fluidez hasta el gol de Paraguay, porque cada vez los jugadores tienen que defender al entrenador y no es bueno, de por sí es difícil ser jugador de selección nacional y ahora tienen que salir a defender al entrenador, no puede ser”

Aug 31, 2022; Atlanta, GA, USA; Mexico midfielder Luis Chavez (14) kicks the ball against Paraguay during the first half of the MexTour 2022 international match at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Brett Davis-USA TODAY Sports

Incluso, a pesar de que el estadio gritó al unísono: “¡Fuera Tata!”, comentó que no ha pensado jamás en renunciar y espera que el grupo pueda superar ese tipo de críticas.

“Después de este partido y lo que pasó, es casi como si me estoy burlando de la gente y de la situación. No estoy pensando en eso, ni me pasa en la cabeza. Tenemos un objetivo, y después no hay ni un segundo de mi vida que haya pensado en lo que va a suceder después del Mundial”

El entrenador señaló que la crítica no sólo viene por parte de los aficionados, sino que la “gente de futbol” también opina de su trabajo a pesar de “los códigos que hay en este deporte”.

Aug 31, 2022; Atlanta, GA, USA; A fan shown in the stands prior to the match between Paraguay and Mexico during the MexTour 2022 international match at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Dale Zanine-USA TODAY Sports

“Noto un entorno que se siente cómodo en esta situación, noto feliz de que algún colega pierda su trabajo. Es una situación atípica, me han tocado momentos buenos y malos, pero escuchar tanta gente de futbol hablar, siempre entre la gente de futbol hay códigos, las cosas se dicen en otros términos, se tiene más cuidado, sobre todo entrenadores y jugadores de futbol, evidentemente no pasa, no sólo conmigo”

“Hay colegas que han trabajado en México, me tocó ver de fuera los partidos de Cruz Azul, a veces parecía que estaban contentos de que Diego (Aguirre) se vaya al cuarto o quinto partido. No tengo la posibilidad de modificar, vengo de afuera, esperamos que el equipo tenga el reconocimiento por jugar bien”, consideró el tecnico del FC Barcelona y la selección Argentina, rival del Tri en el grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022.