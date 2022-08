Floja actuación de Checo Pérez en el primer día de actividades del Gran Premio de Bélgica

Sergio Pérez de Red Bull Racing durantre los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. Foto: REUTERS/Johanna Geron

Dio inicio el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 en su edición 2022. El circuito de Spa-Francorchamps fue testigo del regreso a las actividades del Gran Circo con la disputa de los primeros y segundos entrenamientos libres. El mexicano Sergio Pérez tuvo un discreto primer día con un rendimiento que apenas le significó el décimo puesto en ambas sesiones.

No obstante, parte de la actuación de Checo en pista se debió a problemas mecánicos en el RB18. “Hoy no teníamos el ritmo y parte de eso se debió a las condiciones, pero también tuvimos un pequeño problema con el alerón trasero, así que paramos por un tiempo, pero eso se resolvió. Nuestro tiempo en la pista no fue ideal hoy debido al clima”, acusó el mexicano.

Por su parte, los pilotos que mejor posición lograron fueron Carlos Sainz de Ferrari en la FP1 y Max Verstappen, compañero de Pérez en Red Bull Racing, en la FP2. El ambiente lluvioso, como ya es habitual, fue el factor clave en el desarrollo de las actividades sobre el circuito belga. El mejor tiempo del día fue logrado por el neerlandés al haber parado el cronómetro en 1:45.507.

En el segundo día se tiene contemplado que se lleven a cabo los terceros entrenamietos libres y la sesión de clasificación. Aunque, como 2021 lo demostró, la programación se encuentra sujeta a lo que pueda pasar con el clima. Mientras tanto, y a pesar de no lucir entre los primeros puesto, Checo Pérez se mostró confiado en que el fin de semana mejore en cuanto a su rendimiento individual.

“Veremos qué podemos recoger en los datos, pero creo que nos vemos bien y podemos ser competitivos, así que solo tenemos que asegurarnos de hacer todo bien para la clasificación y la carrera. Conducir en esta pista siempre es muy agradable, así que espero con ansias el resto del fin de semana”, comentó.

El cierre de temporada

Con un parón que sumó un lapso de cuatro semanas de descanso, el mexicano regresará a las pistas con la encomienda de pelear por el título en el Mundial de Pilotos, o por lo menos para mejorar su posición actual. Si bien lograr el campeonato se mantiene como una posibilidad real, el desempeño de su compañero y vigente campeón Max Verstappen parece haber creado una ventaja suficiente para no ser alcanzado (tomando en cuenta lo que pueda seguir haciendo).

Sergio Pérez de Red Bull Racing durantre los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Con 13 de 22 Grandes Premios disputados en la temporada 2022, Checo se mantiene en el tercer puesto de la clasificación con 173 puntos producto de una victoria en el GP de Mónaco, cinco segundos lugares, tres cuartos puesto y en la más reciente carrera, una quinta posición. Por su parte, por encima de él se encuentran Charles Leclerc de Ferrari con 178 unidades y liderando, Verstappen con 258. Una diferencia de 85 puntos entre el mexicano y el neerlandés.

Es así que en el calendario restan 10 fechas, entre ellas las citas en el ya mencionado Spa-Francorchamps, Monza, Marina Bay, el circuito de las América y por su puesto, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En todos ellos, Pérez ha demostró un buen rendimiento durante la temporada pasada a bordo del RB16B y esta vez, se espera consiga mejorar con el RB18.

Horarios del Gran Premio de Bélgica 2022:

FP3 y Clasificación: sábado 27 de agosto a las 06:00 horas y 09:00 horas, respectivamente

Carrera: domingo 28 de agosto a las 08:00 horas.

