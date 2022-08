Con una fecha muy particular, la descomunal cifra que pidió Tyson Fury para enfrentar a Oleksandr Usyk en la “súper pelea” de boxeo

Tyson Fury y Oleksandr Usyk, la pelea más esperada de los pesos pesados

Desde el momento en el que Oleksandr Usyk derrotó a Anthony Joshua por segunda vez y defendió los cinturones de los pesos pesados de la FIB, AMB y la OMB, el público amante del boxeo pidió a gritos la “súper pelea” con Tyson Fury, rey mundial del CMB. Sería una velada histórica para unificar todos los cinturones. El promotor Frank Warren adelantó que esta sería “la única pelea” por la que el británico se subiría nuevamente a un ring. Asimismo, el ucraniano manifestó estar al tanto del interés de Fury y adelantó que no volverá a pelear si no es ante este oponente.

En las últimas horas, se conoció la descomunal cifra que Tyson Fury habría pedido para pelear contra Oleksandr Usyk: 500 millones de libras esterlinas, lo que equivaldría a unos 590 millones de dólares aproximadamante. Vale recordar que 15 días atrás Fury había anunciado su retiro a los 34.

“Después de largas y duras conversaciones, finalmente decidí retirarme en mi 34 aniversario. Digo ‘Bon voyage’ (Buen viaje)”, escribió Fury el viernes 12 de agosto mientras celebraba su cumpleaños. Por supuesto, Usyk tras su triunfo reclamó el título de peso pesado, aunque también lo desafió: “Estoy seguro que Tyson Fury no está retirado todavía. Estoy convencido de que quiere combatirme. Yo quiero combatirlo. Si no combato con Tyson Fury, no combatiré en absoluto”.

Tyson Fury previo a su pelea con Dillian Whyte en Wembley (Reuters/Andrew Couldridge)

Sin embargo, el británico cambió de idea y ahora les pidió a los organizadores que definan todos los detalles en los próximos siete días para este gran combate. “Para todos los que pretendan que la pelea se haga, les doy siete días, hasta el 1 de septiembre, para que vengan con el dinero. Si no, muchas gracias, ha sido todo, estoy retirado. Todas las ofertas deberán ser dirigidas a mi abogado por escrito y probando que tienen fondos. Que el juego comience”, dijo Fury en su cuenta de Instagram, confirmando los dichos por el promotor Frank Warren.

Y fiel a su estilo polémico, agregó: “Envíenme y ‘aliviaré’ al ucraniano de sus cinturones, como hice con el último ucraniano (en referencia a Klitschko). La pelea más grande del mundo tiene que ser el dinero más grande del mundo si voy a arriesgarlo todo contra un extranjero desconocido. Si fuera AJ, hubiera sido gratis, pero no lo es. Chicos, será mejor que pongan ese medio millón”.

La última pelea mundial de Tyson Fury fue ante Dillian White, que le permitió retener el cinturón del Consejo Mundial. Oleksandr Usyk, por su parte, derrotó el pasado 20 de abril en Arabia Saudita, al británico Anthony Joshua y mantuvo los títulos de la Asociación Mundial, la Federación Internacional y la Organización Mundial.

“El desafío va a ser satisfacer las expectativas financieras de los dos. Tendrá que ser mucho más grande que el Usik contra Joshua II, porque tienes a dos boxeadores que nunca se han enfrentado y cuatro cinturones en juego. Es una situación única a la que se añade que los dos están invictos, lo que es bastante inusual”, continuó Warren. Y aseguró: “Será la pelea por el título de peso pesado más grande desde Ali contra Frazier”.

Oleksandr Usyk celebra el último sábado con su equipo tras retener sus cinturones de peso pesado ante Anthony Joshua (Reuters/Andrew Couldridge)

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, habló al respecto en diálogo con Sky Sports : “Es el campeón mundial del CMB, no tiene el ‘otro cinturón’, tiene el Campeonato del CMB, que es el Campeonato de Muhammed Ali, George Foreman, Frazier, Tyson, Lennox Lewis... Estoy muy orgulloso de Tyson Fury, es un tremendo peleador y estoy seguro de que desea seguir boxeando y una pelea para unificar todos los campeonatos de la división sería tremenda”.

“El boxeo está pasando por una gran etapa. Sería grandioso ver a Fury contra Usyk en la máxima unificación de la división. Estamos en agosto, todavía hay tiempo para concretar el combate para finales de este año o principios del próximo”, agregó Sulaiman, quien coincide así con las palabras del promotor Frank Warren, quien sostuvo: “Tyson lo quiere. Usyk y su equipo dijeron inmediatamente después de la pelea que lo quiere. Bob Arum y yo lo queremos. Solo falta que lo hagamos funcionar financieramente porque será un evento único. Esta será la pelea por el título de peso pesado más grande desde Muhammad Ali contra Joe Frazier”.

Con la maquinaria funcionando, también se estudia la fecha indicada y según indicó el diario británico Daily Mail, la idea es hacerla el 17 de diciembre, un día antes de la final del Mundial de Fútbol de Qatar. El sitio podría ser nuevamente Arabia Saudita o bien el estadio de Wembley en Londres, donde combatió Tyson Fury ante Dillian Whyte. “Estamos muy interesados en la pelea por el título indiscutido de peso pesado. Nos interesaría hacerla en la ciudad de Riyadh”, dijo el ministro de Deportes de Arabia tras la pelea del ucraniano del fin de semana.

Según fuentes internacionales, ambas promotoras vienen teniendo comunicación fluida desde antes de la revancha entre Usyk y Joshua, por lo que aseguran que hay buena predisposición. El gran objetivo será ahora llegar al número pretendido por Fury que no es nada menor. “Es la primera vez, Dios sabe cuánto tiempo, que los cuatro cinturones están en juego. Ambos boxeadores están invictos. Todo el mundo del boxeo quedará cautivado por esta pelea”, cerró Warren. ¿Lo lograrán?

