Furor por Julián Álvarez en el Manchester City: la nueva canción de los aficionados en la que lo comparan con el Kun Agüero

El delantero argentino Julián Álvarez saluda durante su presentación como refuerzo del Manchester City (Reuters)

Julián Álvarez está dando sus primeros pasos en la Premier League, pero ya causa furor entre los aficionados del Manchester City. En las últimas horas, un video con la nueva canción que le dedicaron los simpatizantes causó furor en las redes sociales y ya lo comparan con su compatriota y leyenda Sergio Agüero.

A poco más de un mes de su arribo a Inglaterra, el oriundo de Calchín, Córdoba, volvió a ser noticia por una canción que le dedicó un grupo de aficionados ingleses previo al último encuentro ante el Newcastle en condición de visitante. Mientras gana terreno de a poco ingresando desde el banco de los relevos, el delantero de 22 años fue comparado con el ídolo y máximo goleador histórico del club, el Kun Agüero.

El delantero argentino fue comparado con su compatriota el Kun Agüero, ídolo de los Ciudadanos

“Estoy enamorado, feliz de que seas mío, nuestro centrodelantero es el rey, es argentino, al igual que Agüero es el mejor, su primer nombre es Julián el segundo Álvarez” (”I am in love, so glad ur mine, our center forward is the king, he s argentine, like Agüero he is the best, his frist names Julian the second Alvarez”), entonaron los aficionados en honor al argentino. El video de Tik Tok se volvió viral y contó con más de 20 reproducciones.

Julián Álvarez todavía no se ganó la titularidad, pero Pep Guardiola lo tiene en cuenta. Luego de disputar un par de amistosos en los Estados Unidos, el delantero debutó de manera oficial y anotó un gol ante el Liverpool en la Community Shield. Hasta que llegó el momento de su presentación en la Premier League, donde fue protagonista de otro hecho curioso que se ganó los corazones de los aficionados del Manchester City.

El cántico de los hinchas del City para Zouma después del pelotazo de Álvarez

El argentino remató al arco y terminó con la pelota en el rostro de Kurt Zouma, zaguero francés del West Ham, quien venía de recibir fuertes críticas por el mal trato a sus dos gatos. Tanto Zouma como su hermano, quien grabó el video que se volvió viral, fueron procesados y la organización de defensa de los animales Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) puso en custodia a las mascotas.

Esta situación inspiró a los simpatizantes del Manchester City que le cantaron “así es como se siente tu gato”, mientras el futbolista europeo intentaba recuperarse desde el piso. Horas más tarde, apareció un mural al respecto con la figura del jugador argentino.

La llegada de Julián Álvarez al Manchester City generó una sensación y todo lo que pasa alrededor del delantero argentino es noticia, como viene ocurriendo desde el año pasado cuando explotó en River Plate. Por eso, días atrás el joven fue noticia por una historia en su cuenta de Instagram que llamó la atención y podría confirmar su relación con chica llamada Emilia Ferrero, de la misma edad y también cordobesa.

La joven se recibió de profesora de Educación Física en noviembre del año pasado y también es jugadora de hockey sobre césped

La chica trascendió el 8 de julio cuando el Araña se despidió de sus seres queridos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí le dio un emotivo saludo que incluyó un beso y un abrazo que duró varios segundos. Los rumores comenzaron y las versiones se hicieron cada vez más fuerte sobre la supuesta relación, aunque el flechazo habría ocurrido hace mucho tiempo atrás en su tierra.

En la emotiva despedida de Julián Álvarez de la Argentina una chica lo saludó de manera muy efusiva y sería Emilia Ferrero

Cabe recordar que por esos días hubo versiones que lo vincularon a Álvarez con Luciana Salazar, pero la imagen de la emotiva despedida entre Julián y Emilia despejó cualquier tipo de dudas.

Emilia y Julián tienen varios puntos en común y uno de ellos es el amor por el deporte. La joven se recibió de profesora de Educación Física en noviembre del año pasado y también es jugadora de hockey sobre césped. Circularon algunas fotos juntos, y según una publicada por ella el 31 de enero de 2017, indicaría que hace cinco años que están juntos. Allí ella le escribió: “Feliz cumpleaños para ti”.

Desde esa época Julián ya estaba mudado a Buenos Aires y brillaba en las inferiores de River Plate, pero el amor fue más fuerte a pesar de las distancias. Las redes sociales y el WhatsApp ayudaron a que la comunicación fuese fluida más allá de las vueltas de Julián a sus pagos o las visitas que ella pudiera hacerle.

A pesar de la distancia, en la mencionada historia, Álvarez puso la foto con un hermoso paisaje de Manchester y el emoji de un corazón. De inmediato, Emilia la compartió lo que sería otra señal de la relación y que ella ya lo estaría acompañando en Inglaterra o al menos se trató de una visita, algo que resultaría importante en esta nueva vida profesional de Julián.

