Los detalles de la charla entre Cristiano Ronaldo y la madre del niño al que le rompió el celular: “Es un arrogante”

Cristiano Ronaldo le tira el teléfono celular a un fanático

Una de las escenas que dejó la irregular campaña del Manchester United en la Premier League 2021/22 fue la de Cristiano Ronaldo tirando al suelo el celular de un fanático del Everton. Lo que el portugués nunca imaginó fueron los problemas que le generó dicha acción y hasta la actualidad todavía sigue lidiando con el conflicto. Después de que se conociera el castigo para el luso por parte de la Justicia, la madre del niño perjudicado apareció en los medios para criticar al futbolista.

Sarah Kelly, madre de Jacob Harding, admitió que planea emprender acciones legales contra CR7 después de ahber mantendio una conversación telefónica con el delantero durante diez minutos. Ella contó que un día después del ataque, un hombre catalogado como “Sergio” y que decía ser el agente personal de Ronaldo la llamó con una oferta para conocer al jugador en los Red Devils.

Una vez rechazado el ofrecimiento, se le insistió pero su postura fue inamovible: “Le dije: ‘La respuesta es no’. Colgué y estaba temblando y llorando. Me sentí intimidada. ¿Cómo se atreven?”, explicó Sarah en diálogo con el sitio The Mirror en una charla en la que además contó que el mismo hombre volvió a llamarla dos días después diciendo que a Cristiano quería hablar con ella personalmente.

Sarah salió a defender a su hijo en los medios británicos (Foto: The Mirror)

“El teléfono volvió a sonar y un hombre dijo: ‘Hola, soy Cristiano Ronaldo’”, declaró Sarah antes de catalogal al futbolista como el “hombre más arrogante con el que he hablado”. Kelly admitió que tuvo varios cruces con la estrella durante la conversación. “Me preguntó si me gustaría bajar y conocer a su familia. Él dijo: ‘No soy un mal padre’. Le dije: ‘Nunca dije que fueras un mal padre’”, agregó.

Sin embargo, la madre del joven fanático del Everton detalló el momento en el que Ronaldo la hizo enojar: “Él nunca se refirió a Jacob por su nombre tampoco, siempre fue ‘el niño’. ‘Sé que el chico tiene problemas’, me dijo. Y le contesté: ‘Él no tiene ningún problema, tiene una discapacidad, tú eres el que tiene el problema’”.

En ese instante, Sarah interpretó que CR7 quería victimizarse. “Dijo ‘lo siento’, pero luego agregó: ‘No he hecho nada malo’. Dijo que no había ‘pateado, matado o golpeado a nadie’. Eso encendió mi fuego, estaba furiosa y mi corazón latía con fuerza y le dije: ‘Entonces, ¿golpear la mano de mi hijo y magullarla no está lastimando a nadie?’”, explicó furiosa.

El portugués estaba molesto por la cantidad de infracciones que recibió por parte de los jugadores del Everton (Foto: Reuters)

Ante las constates negativas de Kelly, el jugador habría intentado explicarle que no iban a ganar una batalla legal en caso de iniciarla. “Dijo que no lo quería en los medios ni en la prensa ni en la corte. Dijo que tenía un buen equipo legal, que ganaría y que pelearía conmigo hasta el final, que sabía cómo jugar con los medios”, continuó sobre la charla.

En un momento durante la llamada de 10 minutos, Sarah reveló que él le contó cómo había estado acusado de violación y delitos fiscales. “Esta fue una investigación policial y yo fui testigo. Me sentí intimidada y furiosa porque le habían dado mi número. Estoy absolutamente asqueada de que se haya salido con la suya. Ni siquiera ha reemplazado el teléfono de mi hijo. Tengo miedo de salir de casa, siempre mirando por encima del hombro. Nos hicieron pasar por los criminales y Ronaldo por la víctima inocente”, concluyó la madre de Jacob.

Vale recordar que el futbolista del Manchester United golpeó la mano de Jacob Harding, un chico de 14 años, que lo estaba filmando con su teléfono móvil luego de la derrota de su equipo ante el Everton la temporada pasada. Cristiano recibió una “amonestación condicional” tras haber acordado el pago de una indemnización, cuyo monto aún no ha trascendido.

