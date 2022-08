8 definciones de Haaland: su lazo con el Kun Agüero, la influencia de Guardiola y lo que más lo sorprendió del Manchester City

Haaland lleva tres goles en cuatro partidos en Manchester City (Reuters)

La llegada de Erling Haaland al Manchester City fue sin dudas el fichaje más resonante del último mercado de pases. El goleador noruego quera una sensación en Borussia Dortmund tenía varias ofertas sobre la mesa y escogió la del equipo británico en donde ya ha convertido tres goles en apenas cuatro presentaciones.

Esta semana se publicó una entrevista que brindó a la revista FourFourTwo en la que realizó un balance sobre estos primeros meses como futbolista del elenco celeste en donde su padre, Alf-Inge Haaland, jugó entre 2000 y 2003. En la charla, el delantero de 22 años aprovechó para aclarar que el hecho de que Alfie haya jugado allí hace dos décadas no influyó en su decisión de aceptar la oferta.

“Hubo algo allí desde el principio. Me gusta mucho el club, siempre me ha gustado, por supuesto. Sé mucho sobre el lugar desde el tiempo de mi padre aquí. Pero también, igual de importante, me gusta cómo han jugado desde que llegó Pep Guardiola. Desde ese punto de vista era un club y un equipo que siempre tenía en mente. Inevitable, no sé, pero sí, siempre ha habido un interés de mi parte para estar aquí”, explicó.

Sus sensaciones en Manchester City

“Ya me gusta el ambiente aquí. El vestuario se siente genial. Lo que te sorprende es lo hambrientos que están todos. Me gusta la forma en que la gente está en el lugar y ya he recibido mucho apoyo de la gente en la ciudad y más allá, así que hace las cosas un poco más fáciles”.

“Es enorme. Las instalaciones que nos rodean, el personal, toda la gente del club, es una organización enorme. Es un club muy profesional, hace todo de una buena manera para ayudar a sus jugadores, lo que realmente me gusta”.

Erling Haaland se está adaptando al juego de Pep Guardiola (Reuters)

Guardiola y las estrategias de juego

“Bueno, no tenía que venderme el club, eso es seguro. No tenía que vender nada. Para empezar, es un entrenador especial y eso fue muy importante para mí. Todos sabemos lo que ha hecho para sus clubes, pero también para los jugadores y para el juego en general. Eso es algo de lo que quiero ser parte. Creo que podemos divertirnos mucho juntos”.

“En el fútbol moderno, por supuesto, hay mucho juego y eso está bien, me gusta, puedo contribuir a eso. Pero también me encanta que un jugador de banda vaya por la banda, cruce el balón y yo anote. Puede ser así de fácil a veces. Creo que el número 9 de hoy necesita poder hacer ambas cosas y disfrutar haciéndolas, espero que lo haga”.

“Estaba viendo mucho la Premier League antes de llegar aquí, y creo que en los últimos años el gran número 9 se ha vuelto cada vez más raro, ¡pero por eso es aún mejor ser uno ahora!. Es la posición final y siempre quise ser delantero por eso. Me encanta mi posición”.

El gol del Kun Agüero en 2013 que lo marcó para siempre

Manchester City estrenó una estatua del Kun Agüero por ese gol

“Recuerdo muy bien ese día. Como si fuera ayer. Fue una locura. Ese día se había tratado de ganar. Este fue nuestro momento, este fue el día en que el club se convirtió en campeón de liga. Recuerdo que nos sentamos para verlo, mi papá estaba tan emocionado como yo, pero las cosas se volvieron locas. El City está perdiendo ante el Queens Park Ranger con 10 hombres. Éramos grandes favoritos y estábamos perdiendo. El United ya había ganado. Esa desesperación. Pero luego, después de 91 minutos, creo que fue, Edin Dzeko, y anota. Hay esperanza, pero hay muy poco tiempo. El gol de la victoria fue muy extraño. Mario Balotelli en el suelo, pero de alguna manera le pasa el balón a Sergio Agüero. El delantero cerró los ojos y pateó, luego es una locura. Mi papá y yo nos levantamos de nuestros asientos y corrimos por la sala de estar gritando. Fue especial. Qué momento“.

Cómo convive con la fama

“Es verdad, no soy un hombre normal de la calle. Soy alto, tengo el pelo largo, rubio; todos me ven, entonces eso es diferente, pero no me quejo para nada. Mi papá lo sabe, él jugó, sabe muchas cosas sobre ser futbolista y me ha ayudado, pero me tomo la fama con calma. Si alguna vez cambié, tengo suficientes personas, no solo mi papá, para decírmelo. La gente de mi ciudad natal es muy importante para mí y siempre recordaré de dónde vengo. Nunca cambiaré. Nunca cambiaré quién soy o cómo me comporto”.

