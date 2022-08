El detrás de escena del desaire de Cristiano Ronaldo a una leyenda de la Premier League: “Necesitaba humillarlo”

Fue en la previa de Manchester United-Liverpool

En la previa del clásico entre Manchester United y Liverpool disputado el lunes en Old Trafford, Cristiano Ronaldo fue protagonista de un momento inédito cuando se acercó al sector del terreno en donde estaban varios panelistas de la cadena Sky Sports para saludar a uno por uno, menos al ex futbolista Jamie Carragher. Quien se refirió a lo ocurrido fue Rio Ferdinand, ex compañero de CR7.

“Conociendo a Cristiano Ronaldo, Jamie Carragher ha hablado mucho de que él es el problema y cosas así. Créeme, Cristiano habría visto esos comentarios y habría pensado en ir hacia allí y hacerle saber con un poco de... necesitaba calmarlo, humillarlo y ponerlo en evidencia en directo en la televisión”, explicó en diálogo con FIVE.

El ex zaguero inglés aseguró que el goleador portugués ya tenía planeado hacer eso antes de salir a calentar con sus compañeros al césped de Old Trafford. “Cristiano es muy calculador, es muy consciente de lo que está pasando, no es alguien que se sienta en casa y desconecta”.

Ferdinand fue compañero de Ronaldo en la primera etapa del delantero en los Red Devils entre 2003 y 2009 explicó que esta actitud del luso tiene que ver con su manera de ser: “Siempre lo he dicho, utiliza las redes sociales y los comentarios de la gente como combustible para impulsarse a ser el mejor, lo ha hecho desde que era un niño”.

Cristiano Ronaldo fue suplente ante Liverpool (Reuters)

En este sentido, recordó algo que ocurrió hace algunos años: “Él sabía de cualquiera que hablara mal de él en los medios de comunicación. Una vez me habló de Gary Lineker porque es un gran fan de Messi. Yo pensaba: ‘Hermano, que ni siquiera estás en este país, ¿cómo puedes ver las imágenes?’. Él lo sabe todo”.

En esta ocasión, la bronca del ex Real Madrid nació por las declaraciones de Carragher, quien había asegurado que “ningún club” quería contar con él, luego de que Bayern Múnich, Chelsea, Atlético de Madrid y PSG rechazaran su posible contratación. En ese contexto, el crítico y su blanco se cruzaron en el campo de juego en la previa del duelo entre el United y Liverpool por la tercera fecha de la Premier League.

Con David Jones, el presentador de Sky Sports, como anfitrión, CR7, de 37 años, se acercó a saludar al sector donde se hallaban los analistas, todas ex luminarias del fútbol británico, como Gary Neville, Roy Keane y el citado Carragher. Fue allí que el luso se vengó al abrazar a todos los panelistas, menos al ex central del Liverpool, a quien dejó parado, con la mano extendida.

Carragher siempre se ha definido como admirador de Lionel Messi. Incluso llegó a debatir en TV con Gary Neville, defensor de CR7. “Tienes sólo 10 minutos para ganar un partido, a quién eliges, ¿a Messi o a Cristiano?”, fue la consigna que lanzaron hace casi un año. Allí, el ex Liverpool fue contundente: “Messi tiene un mejor récord goleador que Ronaldo y también es un playmaker. Messi puede dirigir un partido. Ronaldo no puede hacer eso. Y no es una crítica. Messi, como jugador, te lleva a un lugar donde realmente no puedes creer lo que estás viendo. Lo que hace Ronaldo son cosas que otros jugadores pueden hacer. Has visto a alguien más siendo muy bueno rematando de cabeza, has visto a alguien muy bueno corriendo, pateando tiros libres, todas esas cosas. Messi hace cosas que nunca hemos visto antes. Las asistencias, dirigir el partido desde su posición”.

SEGUIR LEYENDO: