Se conoció el castigo policial contra Cristiano Ronaldo por haberle destruido el celular a un niño autista

Cristiano Ronaldo le tira el teléfono celular a un fanático

Este miércoles la Policía de Merseyside informó el castigo para Cristiano Ronaldo por haber atacado a un niño al término de un partido de la Premier League 2021/22. El futbolista estaba acusado de agresión y daño criminal, pero llegó a un acuerdo para evitar una condena, según informó el sitio británico Daily Mail.

El futbolista del Manchester United que había golpeado la mano de Jake Harding, un chico de 14 años, que lo estaba filmando con su teléfono móvil luego de la derrota de su equipo ante el Everton, recibió una “amonestación condicional” tras haber acordado el pago de una indemnización, cuyo monto aún no ha trascendido.

Según explica el gobierno británico en su sitio web: “Se dan advertencias a cualquier persona de 10 años o más por delitos menores, por ejemplo, escribir graffiti en una parada de autobús. Se tiene que admitir una ofensa y aceptar ser amonestado. Puede ser arrestado y acusado si no está de acuerdo. Una advertencia no es una condena penal, pero podría usarse como evidencia de mal carácter si va a la corte por otro delito”. Además, en el caso de una condicional, como la que recibió Ronaldo, el futbolista deberá seguir ciertas reglas para que se haga efectiva, en este caso abonar la indemnización.

El caso había tomado notoria trascendencia pública debido a que no es usual este tipo de reacciones del portugués de 37 años, quien poco después de haber tirado el celular del niño, se disculpó en Instagram e invitó al aficionado a un partido en Old Trafford. Pese a ese gesto, la Policía llamó a testigos e inició una investigación. “Cuando los jugadores abandonaban el campo a las 14:30 horas, se informó que un niño fue agredido por uno de los miembros del equipo visitante cuando salían del campo. Las investigaciones están en curso y los oficiales están trabajando actualmente con el Everton Football Club para revisar las imágenes de CCTV y están realizando extensas investigaciones de testigos para establecer si se ha cometido un delito”, había explicado en ese entonces un portavoz de las fuerzas.

Así quedó la mano y el teléfono del niño agredido por Ronaldo

Sarah Kelly, la madre del joven Jake Harding, brindó una entrevista al periódico británico Liverpool Echo a los pocos días del incidente: “Después de los 90 minutos, los jugadores del Manchester United comenzaron a caminar. Estábamos en Park End, así que estábamos justo al lado del túnel por donde pasaban caminando; mi hijo estaba allí grabándolos a todos. Filmó a todos los jugadores del United caminando. Y luego bajó el teléfono porque Ronaldo se había bajado el calcetín y le sangraba la pierna. Bajó el teléfono para ver qué era, ni siquiera habló. Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible, y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando”.

Posteriormente, añadió que su hijo, que sufre de autismo y dispraxia, quedó en “completo estado de shock”: “Estaba llorando, estaba conmocionado, Jacob estaba en completo shock, es autista. Está realmente molesto por esto y lo desanima por completo para volver a presenciar un partido.Este es el primer juego de fútbol en el que ha estado y esto ha sucedido. Tuvimos un día absolutamente brillante hasta esos últimos segundos cuando salieron del campo. Arruinó completamente el día y nos dejó un mal sabor de boca”.

Ronaldo, quien protagonizó junto al Manchester United una muy mala campaña la temporada pasada, se había disculpado mediante un posteo en redes sociales: “Nunca es fácil gestionar tus emociones en momentos difíciles como los que vivimos. Sin embargo, siempre debemos ser respetuosos, tener paciencia y dar ejemplo a los jóvenes que aman este bonito deporte”. En esa publicación fue que invitó al pequeño Jake a ver un partido con él. Pero pese a todo, deberá asumir su responsabilidad frente a las fuerzas de seguridad.

SEGUIR LEYENDO: