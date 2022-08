El argentino Esteban Ribovics se ganó un contrato en la UFC con un impactante nocaut en 30 segundos

* El nocaut del argentino Esteban Ribovics

El mundo de la Ultimate Fighting Championship está por recibir a una nueva promesa argentina: Esteban Ribovics. El luchador de 26 años derrotó en tan sólo 30 segundos al inglés Thomas Paull y se ganó un contrato para competir dentro de la famosa empresa de peleas internacionales. A través del reality show Dana White’s Contender Series, el presidente le da espacio a llamativos prospectos del deporte a demostrar todo su talento y el Gringo desembarcará en la UFC con un imponente historial de 11-0 hasta ahora.

En el enfrentamiento contra el británico, Esteban encontró la llave en una combinación de golpes y un impacto con su puño derecho hizo caer a su rival sin resistencia al suelo de la jaula. El oriundo de Salta interpretó su oportunidad a la perfección, se abalanzó sobre Paull que no impuso ninguna resistencia y el árbitro decretó el final en el primer round. Automáticamente, Ribovics se dirigió a uno de los costados del octágono para comenzar a dedicarle la victoria a su equipo y acompañantes.

Más allá de su impecable récord, el argentino debía destacarse en esta batalla si quería cumplir el sueño de ganar un contrato a la UFC. Dana White’s Contender Series es una promoción estadounidense en donde justamente Dana White, presidente y dueño del programa, organiza peleas de manera semanal semanal con el objetivo de encontrar nuevos talentos para la UFC y que ninguno de los luchadores participantes tengan en su poder otro contrato activo.

“No puedo creerlo todavía, pero desde otro lado sí porque entrenamos duro para esto. El trabajo duro tiene sus reflejos. Más que contento. Todavía no lo puedo creer. Llegué para quedarme. Salí a arrebatarlo, yo quería ganarme el contrato. Te soy honesto, no me acuerdo de ninguna pelea mí, cuando suena la campana entro en “modo asesino” y no me puedo acordar”, expresó apenas finalizó el combate el argentino.

“Es mi sueño, me vengo rompiendo el lomo hace mucho por esto. Que felicidad, un argentino más. Le dedico esta victoria a mi mamá que es la que me ayudó siempre, gracias a ella estoy acá. Tengo 26 años y hasta el día de hoy me mantenía ella, por así decirlo. Ma, te prometo que te voy a devolver cada gota de sudor que derramaste por mí”, declaró a los micrófonos del programa. Ahora, el salteño deberá prepararse para lo que será su primera pelea dentro del circuito de UFC con la esperanza de mantener su nivel y convertirse en una estrella de la disciplina.

El golpe que le dio la victoria a Ribovics en el primer round (Foto: UFC)

Bajo las palabras de su organizador, el programa es “una promoción que permitirá a los luchadores emergentes la oportunidad de mostrar sus destrezas con la esperanza de que un día puedan competir en la UFC”. No es la primera vez que Esteban derriba a sus rivales de manera rápida: a inicios de 2022 enfrentó a Franco Aranda en Samurai Fight House y lo dejó en la lona en tan sólo 27 segundos. Además, en diciembre de 2020 tardó 7 segundos en derribar a José Arauz en el marco del Fusion Fighting Championship.

