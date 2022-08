El inesperado giro que le imprimió Conor McGregor a su carrera

MMA fighter Conor McGregor departs Blanchardstown Court after appearing in relation to motoring offences, in Dublin, Ireland, June 23, 2022. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Conor McGregor fue noticia en las últimas horas por una decisión personal que tomó y que causó sorpresa a sus fanáticos. El irlandés y doble campeón mundial de UFC decidió poner un alto a su carrera deportiva y dedicarse a la actuación. La nueva faceta del luchador de artes marciales mixtas fue confirmada por Amazon Studios.

“El ícono de la lucha Conor McGregor expande su carrera histórica en el cine para unirse a Jake Gyllenhaal en la reinvención del amado clásico, ‘Road House’”, publicó el estudio en su cuenta de Twitter.

El nuevo proyecto de Conor estará enfocado en la actuación y formará parte de un prestigioso elenco integrado, entre otros, por Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, BK Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp y Bob Menery.

El primer trabajo audiovisual de McGregor será junto a Jake Gyllenhaal, quienes bajo la producción de Amazon Prime Video recreará el histórico filme de los años 80, Road House (El Duro), protagonizada por Patrick Swayze.

“La Road House original tiene un lugar especial en mi corazón y estoy muy emocionado de llevar esta versión recién imaginada al público de todo el mundo. Doug y yo hemos hecho grandes y bulliciosas películas de acción y estamos listos para traer todo lo que tenemos a esta”, expresó el productor, Joel Silver.

La remake retrata a un ex peleador de UFC (Gyllenhaal), quien acepta trabajar como seguridad en un local junto a una carretera (“roadhouse”) en los Cayos de Florida. Sin embargo, con el tiempo descubre que no todo era como se lo habían presentado. En el caso de McGregor, aún no se brindaron detalles del papel que tendrá, aunque trascendió que será un personaje “original” y que no se interpretará a sí mismo.

Jake Gyllenhaal protagonizará al ex luchador de UFC de la remake "El Duro" (REUTERS/Stephane Mahe)

Aunque la fecha de estreno no fue confirmada, desde Amazon informaron que el filme comenzará a producirse este mes en República Dominicana y será transmitido a 240 países a través de Prime Video.

Por supuesto, la decisión de Conor McGregor causó mucho entusiasmo en sus fanáticos que quieren verlo cuanto antes en su nueva faceta como actor. Si bien el irlandés formó parte de varios comerciales, será la primera vez que participará en una película. Vale recordar que no es la primera vez que el irlandés enfoca proyectos alejados del deporte, llegó a crear su propia marca de whisky e invirtió dinero en un bar café, entre otros rubros.

