Javier Aguirre inició con empate nueva temporada en LaLiga con la meta de mantener al Mallorca en primera

Javier Aguirre, director técnico del Real Mallorca. Foto: @GMallorquinista

Javier Aguirre inició una nueva temporada como director técnico en LaLiga de España, está vez con el Real Club Deportivo Mallorca al que consiguió salvar del descenso apenas hace unos meses. Ahora, con el campeonato 2022-23 por delante el mexicano y sus dirigidos tienen por objetivo mostrar una cara más sólida que les permita aspirar a mejores posiciones y por supuesto, a mantenerse un año más en la primera división.

El inicio de calendario los citó en la cancha de San Mamés para enfrentarse al Atlhetic Club en un duelo en el que no partieron como favoritos, lo cual se vio reflejado en el desempeño de las acciones pues el conjunto bilbaíno tuvo las mejores opciones de gol. El encuentro, sin embargo y para beneficio de los visitantes, terminó con empate a cero anotaciones y un punto por bando.

“Siendo objetivos el rival hizo muchas cosas para ganarnos, pero nosotros también trabajamos mucho. Cedimos la iniciativa y la pelota. No es el partido ideal estar siempre defendiendo, pero para empezar no está mal. Nos faltó creer en nuestras posibilidades. La ida y vuelta no nos convenía y el Athletic nos superó claramente, pero con el paso de los minutos nos asentamos y fuimos capaces de llegar un par de veces a la portería rival”, comentó el Vasco Aguirre.

El asedio de los locales se mantuvo durante todo el encuentro, pero fue durante los últimos minutos que este se hizo más intenso. El portero de la escuadra balear, el serbio Pedrag Rajkovi, se convirtió en el factor clave para mantener en cero el arco con un par de intervenciones de gran nivel. En una de ellas, sacó de la línea de gol un balón que uno de sus defensas previamente había desviado abrutamente.

Todavía en el tiempo de reposición, la reciente incorporación de Aguirre para esta temporada tapó un disparo a quemarropa con el pecho. “Hizo un buen trabajo. Ha caído muy bien en el vestuario y es un fichaje que nos vino muy bien. Ojalá siga en esta línea. Seguro que tendrá errores, pero si sigue con esta actitud en los entrenamientos seguirá creciendo”, sostuvo en entrenador mexicano.

De esta forma, el Mallorca sacó un valioso punto de una Catedral totalmente llena de afición rival que le valió ubicarse en la parte media de la tabla, pero sobre todo les representó un golpe anímico positivo de cara a la nueva temporada.

Para la jornada dos de LaLiga, los Bermellones se presentan en la cancha del Son Moix ante su público para recibir al Real Betis el sábado 20 de agosto en punto de las 12:30 horas, tiempo del centro de México.

Duelo de mexicanos en peligro

La programación del Mallorca vs Betis enfrentará a dos mexicanos, al Vasco Aguirre en el banquillo y a Andrés Guardado en cancha. O por lo menos era lo planeado en un principio, no obstante, dificultades en el registro de jugadores verdiblancos podría impedir la presencia del Principito en el partido.

Y es que según reportes de medios sevillanos, la directiva bética tendría dichas limitaciones debido a que su masa salarial rebasa los estatutos del fair play financiero estipulado por LaLiga y por ello, no habrían sido inscritos aún Guardado y otros futbolistas más. La fecha límite es el último día de este mes.

“Yo me preocupo de la cancha y siempre digo que los objetivos tienen que estar acordes a la realidad. Vamos a ver hasta el 30 de agosto. Es un club que tiene muchas aspiraciones y tenemos que tener un plantel de acuerdo a lo que nos planteamos. Tenemos que estar contentos por lo que hicimos en el debut con once jugadores menos. Tendremos que pensar en el partido de Mallorca, dar un paso más y ya veremos lo que pasa”, comentó Manuel Pellegrini, entrenador de los andaluces.

