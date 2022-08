La medida que analiza el PSG para cerrar la polémica entre Mbappé y Neymar, que ya se trasladó a las redes

Neymar y Mbappé, una dupla de difícil convivencia (REUTERS/Issei Kato)

El inicio de temporada del PSG luce inmejorable: le ganó la Supercopa de Francia al Nantes y cosechó dos triunfos (con sendas goleadas) ante Clermont y Montpellier en las dos primeras jornadas de la Ligue 1. Sin embargo, la polémica ya ganó la escena. Es que en la victoria de este sábado Kylian Mbappé regresó a la acción, pero la gran figura fue Neymar, con dos goles, uno de penal, tras quedarse con una disputada ejecución, luego de que el francés fallara un remate desde los 12 pasos.

Como corolario de la historia, el brasileño le dio like a varias polémicas publicaciones sobre Kiki en las redes sociales. “Ahora es oficial, Mbappé es quien patea los penaltis en el PSG. Claramente esto es cosa de contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, sería el segundo cobrador, ninguno!! Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG!!”, rezaba uno de los posteos ante los que reaccionó Ney.

Otra de los posteo a los que les dio me gusta decía: “Hoy, en el partido del PSG, Neymar anotó y HUMILLÓ al portero (una vez más) en el tiro penal. Mbappé, en cambio, pateó MUY mal y falló. Tras el partido, el entrenador dijo que Mbappé será el principal bateador del equipo en la temporada. ¡Un absurdo!”.

Vale recordar que Mbappé aceptó renovar con el PSG dejando de costado una oferta del Real Madrid. El jugador pasó a cobrar un salario de 50 millones de euros netos anuales, lo cual lo transformó en el futbolista con mejor sueldo del plantel. Hasta entonces, Neymar encabezaba el ranking con casi 49 millones, seguido por Lionel Messi, con 40,5 millones. Además, el punta galo habría incluido en su vínculo la posibilidad de opinar sobre el armado de la plantilla y en la toma de decisiones trascendentes. En ese contexto, le habría bajado el pulgar a su compañero, el brasileño, quien finalmente optó por quedarse a pelear por un puesto y, luego de la pretemporada, surgió en gran forma, mostrando buenas conexiones con Messi y Vitinha, flamante refuerzo.

Según L’Equipe, la dirigencia quiere poner paños fríos a la situación. La expectativa es que Neymar, Mbappé, el entrenador Christophe Galtier y Luis Campos, director deportivo, tengan una reunión en bastidores en el corto plazo para darle un cierre definitivo al tema. “El deseo es dejar bien en claro el orden de cobro en los penales y que las polémicas no se trasladen a las redes o se hagan públicas”, subrayó la publicación deportiva de Francia.

El primero de los tuits agresivos a los que Ney le dio like

El propio Galtier había intentado poner orden apenas finalizado el duelo ante Montpellier: “Para este partido se respetó el orden en el terreno. Era Kylian en uno, Ney en el segundo. Era lógico que Neymar pateara el segundo tras el penal fallado. Se han respetado las cosas”.

L’Equipe consultó al staff de Ney, que no hizo una declaración oficial: “La comitiva no quiere crear más polémicas”. Pero sí dejó en claro que existe un clima de incomodidad por los privilegios de Mbappé tras la renovación. Según el mismo medio, la tortuga “no pidió la salida, pero tampoco se interpuso a la idea de que fuera negociado”. En los códigos internos de la intimidad del ex Barcelona, es casi una traición.

“Dentro del PSG dicen que Neymar no puede ser considerado un jugador al servicio de Mbappé durante mucho tiempo”, afirmó L’Equipe. ¿Será negociado ahora, dado que el mercado de pases finaliza a principios de septiembre? ¿O en la ventana del invierno europeo? Lo concreto es que el París busca bajarle la persiana a la controversia... Al menos por ahora.

Otra de las publicaciones a las que el brasileño "avaló" con su "Me gusta"

SEGUIR LEYENDO: