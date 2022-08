Tyson Fury confirmó que se retira del boxeo dos días después de anunciar un posible regreso

Tyson Fury utilizó sus redes sociales para confirmar su retiro del boxeo (@tysonfury)

Cuando todos los caminos parecían conducir a un retorno a los cuadriláteros, Tyson Fury, campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el día de su cumpleaños número 34 confirmó que se retira de la actividad profesional.

“Muchísimas gracias a todos los que contribuyeron a mi carrera a lo largo de los años. Después de largas y duras conversaciones, finalmente decidí alejarme y en mi 34 cumpleaños digo ‘bon voyage’ (buen viaje)”, publicó el atleta en su cuenta de Twitter e Instagram

Estas palabras fueron tomadas al principio con cierto escepticismo entre los fanáticos, ya que hace solamente dos días había declarado públicamente que estaba en plenas negociaciones para protagonizar una nueva pelea. Iba a ser un combate de exhibición ante el islandés Hafthor Bjornsson, quien saltó a la fama hace algunos años al interpretar a “La Montaña” de la popular serie Game Of Thrones. “Sería un poco divertido. Sería grandioso estar allí frente a, digamos, 70 mil fanáticos y mostrarle de qué se trata el boxeo, hacerlo extrañar y noquearlo. Estamos hablando con su equipo en este momento y definitivamente es algo que me interesa”, declaró el propio Fury en diálogo con el portal inglés The Telegraph.

También se esperaba que protagonizara un combate ante el ganador de la revancha de Oleksandr Usyk con Anthony Joshua el 20 de agosto por la oportunidad de unificar los títulos mundiales de peso pesado. Otras versiones indicaban que su período más reciente de retiro había terminado para establecer una pelea de trilogía contra Derek Chisora y que incluso había designado a Isaac Lowe como su nuevo entrenador.

Tyson Fury se retiró con un récord de 32 victorias y un empate en 33 presentaciones (Reuters/Andrew Couldridge)

Con estas nuevas declaraciones todo quedó en la nada y Fury se retirará del deporte de alto rendimiento con un récord de 32 victorias y un empate en 33 presentaciones. Su carrera deportiva ha sido una verdadera montaña rusa. Pasó de ser un personaje enigmático que atravesó una grave depresión y una dependencia a las drogas a destronar a Wladimir Klitschko en 2015, lo que catapultó su trayectoria a gran escala.

El británico declaró, antes de su victoria sobre Dillian Whyte en marzo, que se retiraría después de esa pelea ya que tiene “150 millones en el banco y nada que demostrar”. Y luego, añadió: “Le prometí a mi esposa que después de las tres peleas de Wilder iba a terminar. Quería pelear en casa, se lo debía a los fanáticos. Creo que esto es todo para mí, creo que es mi última carrera”.

