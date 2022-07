Tyson Fury podría volver al boxeo para pelear contra una estrella de Game of Thrones

Tyson Fury y Hafthor Bjornsson

“Le prometí a mi esposa que después de las tres peleas de Wilder iba a terminar. Quería pelear en casa, se lo debía a los fanáticos. Creo que esto es todo para mí, creo que es mi última carrera”, había declarado Tyson Fury después de noquear en el sexto round a Dillian Whyte ante más de 94 mil personas en un mítico Estadio de Wembley en abril de este año. Pero, desde entonces se ha especulado con su regreso y ahora éste podría estar más cerca de lo esperado.

Es que según lo informado por el sitio británico The Telegraph el ex púgil de 33 años está negociando un combate de exhibición ante el islandés Hafthor Bjornsson, quien saltó a la fama hace algunos años al interpretar a “La Montaña” de la popular serie Game Of Thrones. El evento podría celebrarse en un estadio de Londres.

“Sería un poco divertido. Sería grandioso estar allí frente a, digamos, 70 mil fanáticos y mostrarle de qué se trata el boxeo, hacerlo extrañar y noquearlo. Estamos hablando con su equipo en este momento y definitivamente es algo que me interesa”, declaró el propio Fury en diálogo con el portal inglés. Al mismo tiempo, Bjornsson comentó algo similar en una entrevista a IFL TV: “Sé que hay algunas negociaciones en curso y algunas conversaciones, pero nada está cerrado. Si sucediera, con mucho gusto subiría al ring y pelearía con él con mucho gusto”.

Hafthor Bjornsson está listo para enfrenta a Tyson Fury

Fury lleva algunos meses de retiro después de lo que fue su exitosa defensa del cinturón de campeón del CMB de los pesos pesadosa. Su carrera deportiva ha sido una verdadera montaña rusa. Pasó de ser un personaje enigmático que atravesó una grave depresión y una dependencia a las drogas a destronar a Wladimir Klitschko en 2015, lo que catapultó su trayectoria a gran escala. Ahora tiene un récord de imbatibilidad a 33 victorias (22 KO) y es una de las estrellas de los pesados.

Por su parte, el actor islandés está dando sus primeros pasos en el deporte de los guantes. Cabe recordar que ganó el concurso World’s Strongest Man en 2018 y luego comenzó un brutal cambio físico que le permitió realizar dos combates de exhibición, uno ante Steven War, que terminó en empate luego de tres asaltos, y otro que fue triunfo por decisión unánime frente a Eddie Hall después de seis rounds.

El hombre que encarnó a uno de los personajes más temidos y poderosos de Game of Thrones, reconoció que no teme luchar contra el campeón: “Sería un gran honor para mí pelear contra el mejor boxeador de peso pesado del mundo y sería una experiencia increíble para mí. ¿Me golpearía? Probablemente, pero no me importaría. Haría lo mejor que pudiera y ¿quién sabe?. Soy jodidamente fuerte y mis golpes duelen, así que si sucede, no puede tomárselo con calma porque soy un guerrero, soy un vikingo, y voy a ir con todo si sucede”.

