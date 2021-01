La Montaña de Game of Thrones debutó como boxeador: así fue su espectacular combate

Lo mejor de la pelea entre Hafthor Bjornsson y Steven Ward

Luego de tantos meses de expectativa, Hafthor Bjornsson pudo ponerse los guantes y se subió al cuadrilátero para probar suerte ante Steven Ward, el valiente boxeador que se animó a medir fuerzas ante el hombre que asegura ser hijo de Thor, el dios nórdico. El resultado fue empate, pero ambos se mostraron sólidos en sus papeles, tanto es así que hubo apenas una sola caída.

Quien descendió a la lona fue Ward, en el segundo round, luego de un derechazo al hombro que lo agarró desprevenido, después de haber soportado el ataque de su contrincante. El actor que fue furor en la serie Game Of Thrones por haber interpretado a La Montaña, uno de los personajes más temidos, pudo en varias ocasiones repartir golpes que impactaron fuerte en el irlandés, pero se mostró algo débil en defensa, pese a la diferencia de tamaños.

Bjornsson, quien llegó a pesar más de 200 kilos y mide 2,05 metros, se midió ante Ward, cuyo peso no supera los 75 kilos. Esta diferencia solamente fue permitida por tratarse de un combate de exhibición: “Nunca he estado en el ring con alguien de este tamaño, por lo que será interesante ver cómo funciona”, había reconocido el boxeador irlandés en la previa. “Inicialmente solo iba a ser un entrenamiento y yo lo iba a ayudar con ese aspecto técnico, pero se intensificó desde allí y lo siguiente que sabemos es que estoy haciendo una exhibición con el ex hombre más fuerte del mundo”, había bromeado desde Dubai.

(@thorbjornsson)

La pelea constó de tres rounds de tres minutos y pese a la caída, Ward pudo desquitarse ya que logró conectar un puñetazo al rostro del gigante islandés en el último asalto y lo dejó sangrando.

Tras el final y la decisión de empate, Bjornsson declaró pensando en lo que será su cara a cara ante Eddie Hall en septiembre: “Estoy entrenando para esta pelea como si hubiera entrenado para ser el hombre más fuerte del mundo”, y anticipó: “Con la experiencia que (los promotores) MTK Global aporta, este evento será incluso mejor de lo que iba a ser”.

Eddie Hall y Hafthor Björnsson, ganadores del concurso World’s Strongest Man en 2017 y 2018 respectivamente, medirán sus fuerzas en un evento que se celebrará en Las Vegas este año. El británico y el islandés tuvieron varios cruces en las redes sociales en 2019 y 2020 por diversas marcas de levantamiento de pesas que se disputan y tras la repercusión que generaron sus cruces, decidieron medirse con los guantes puestos.

El día que a Eddie Hall le reventaron venas de la cabeza

Hall saltó a la fama en 2016 cuando estableció la marca de levantamiento de 500 kilos, pero se desmayó luego de lograrlo. Un grupo de colaboradores y médicos se acercaron al gigante de Stoke-on-Trent para atenderlo en ese momento. Por suerte, el susto duró unos pocos segundos, cuando el animador del evento elevó sus brazos señalando que el hombre estaba en buen estado.

Según el diario inglés DailyMail el esfuerzo causó entones que venas de su cabeza “explotaran” y por eso perdiera el conocimiento. Él mismo confirmaría la presión sanguínea extrema a la que se sometió en diálogo con diversos medios británicos.

En 2019, durante su participación en el torneo Arnold Strongman Classic, Björnsson levantó 474 kilos la disciplina de peso muerto y aunque se quedó con el titulo, también la pasó mal en una de las pruebas. Cuando empujaba una rueda, el islandés se desvaneció y tuvo que ser atendido por los médicos. Afortunadamente para él, se recuperó y culminó segundo en ese desafió. El actor ostenta en su palmarés tres consagraciones como el hombre más fuerte de Europa (2014, 2015, 2017 y 2018) y ostenta un título a nivel mundial.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Perdió más de 20 kilos en un mes: la transformación de un actor de Game of Thrones que peleará contra La Bestia

Un actor de Game of Thrones rompió un récord mundial al levantar más de 500 kilos

La increíble dieta de las 10 mil calorías por día que le permitieron a un ex actor de Game of Thrones romper un récord mundial