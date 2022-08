Pato O’Ward y el momento en que fue descartado de Red Bull por orden de Helmut Marko (Fotos/Gettyimages)

El presente del automovilismo mexicano está representando, principalmente, por dos figuras: Sergio Pérez en la Fórmula 1 y Patricio O’Ward en la IndyCar Series, donde los dos brillan con luz propia y se encuentran en búsqueda de sus respectivos campeonatos, algo que nunca había ocurrido para México en el deporte motor.

Curiosamente a los dos los une la escudería que hoy representa Checo Pérez, pues antes de que el tapatío se pusiera bajo las órdenes de Christian Horner y Helmut Marko, el regiomontano formó parte del afamado y prestigioso programa de jóvenes pilotos, Red Bull Junior Team.

Lo curioso del asunto es que fue el propio Helmut quien se encargó de reclutar a Pato O’Ward en el 2019, con el objetivo de perfilarlo rumbo a la Fórmula 1 mediante su experiencia en categorías inferiores, por lo que compartiría asiento con otros elementos como Juri Vips, quien recientemente suplió a Checo en la primera práctica del GP de España 2022.

Pato O'Ward durante su breve paso por Red Bull Junior Team (Foto: Facebook/Pato O'Ward)

Lamentablemente para las aspiraciones de O’Ward en la máxima categoría, un problema en la interpretación de las reglas por parte de Marko y su equipo de trabajo respecto a los puntos para obtener la superlicencia provocó que le “dieran las gracias” menos de seis meses después de su incorporación.

“Mi salida de Red Bull se iba a producir en noviembre (de 2019), pero el Dr. Marko llamó y me dijo: ‘Si tienes opciones en IndyCar, cógelas. Ese es tu futuro”, explicó el propio O’Ward en su momento, de acuerdo con Motor.es, ya que no podría acumular los puntos suficientes para una eventual subida a la Fórmula 1 en el 2020, de la mano del equipo filial que entonces era Toro Rosso.

En aquel momento Red Bull argumentó que el error se debió a un nuevo cambio en el reglamento para sumar puntos rumbo a la Superlicencia; sin embargo, la realidad es que no contemplaron que los triunfos de O’Ward en IndyLights ni su segundo sitio en la ProMazda de 2016 no reunían el mínimo de 12 autos en pista para sumar la totalidad de unidades.

Pato O'Ward se encuentra en plena disputa del Campeonato de Indycar 2022 (Foto: Marc Lebryk/REUTERS)

“El Dr. Marko me llamó y me dijo: ‘Es muy difícil, porque no tienes puntos de Superlicencia’. No había ningún escenario en el que fuese a conseguirla, y no puedo hacer nada sin la Superlicencia. Me firmaron por ello, por lo que todo se fue al traste”, expresó O’Ward en su momento para Racers.

A pesar de este trago amargo para el conductor regiomontano, la realidad es que el fichaje estuvo orquestado por Helmut Marko en todo momento, a quien le agradeció en distintas ocasiones e incluso compartió cómo se dio su incorporación en la primera mitad de 2019:

“La invitación realmente surgió de la nada. El Dr. Marko llamó y dijo: ‘Bueno, Pato, coge tu ropa y súbete a un avión mañana, vas a pilotar en la F2 el próximo fin de semana’. La llamada fue, simplemente, genial”.

Helmut Marko es el asesor deportivo de Red Bull y visor de jóvenes promesas (Foto: REUTERS/Leonhard Foeger)

Después de esta experiencia que lo pudo catapultar a la Fórmula 1, Pato regresó a la Indycar con la escudería Carlin pero comenzó las negociaciones con Zak Brown, CEO de McLaren Racing, para llegar al equipo con sede en Reino Unido a partir de 2020.

A pesar de que la conexión con la Fórmula 1 ya existió en el pasado, todavía existe la esperanza entre su base de aficionados que, después de triunfar en Arrow McLaren, pueda ser una alternativa para sustituir a Daniel Ricciardo como compañero de Lando Norris, pues el australiano finaliza contrato al acabar la temporada 2023.

SEGUIR LEYENDO: