La anécdota desconocida de Chapu Nocioni: el insólito accidente que pudo haber cortado su carrera en la NBA

Nocioni jugó en tres franquicias de la NBA, Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia 76ers (AP)

Andrés Nocioni fue uno de los referentes de la Generación Dorada del básquet argentino que fue subcampeón mundial en Indianápolis 2002 y que ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ese equipo marcó una época y en el medio de ambos torneos el ex alero logró pegar el gran salto a la NBA, luego de tres temporadas en el equipo español Saski Baskonia. El Chapu contó en su cuenta de Instagram una desconocida anécdota de un hecho que lo podría haber terminado con su carrera.

El santafesino de 42 años llegó en 2004 a la NBA para jugar en lo Chicago Bulls, la franquicia en la que Michael Jordan se convirtió en leyenda. Estuvo en ese equipo hasta 2009 y de su último año allí recordó la particular historia: “Era mi último año de contrato con Chicago y todo hacía pensar que se vendría la renovación, porque estaba jugando a buen nivel”, comenzó con su relato en el posteo.

“Llegó el receso por el All Star Game y mi agente, Mike Cound, me invitó a pasar unos días a Arkansas, la ciudad donde vivía. Fui. Me mostró una casa antigua, que estaba remodelando, y recorrimos un poco el terreno. Venía mirando para arriba y de pronto me caí en un pozo de dos metros de profundidad. Me hice mierda. Mal”, reveló.

El posteo con la anécdota de Nocioni en su último año en los Chicago Bulls

“En esta foto se ve la herida. Terminé jugando con esa lastimadura durante todo el último tramo de la fase regular. Hoy me acordé de esta historia y todavía no puedo creer lo barata que la saqué”, confesó.

En el posteo Nocioni etiquetó a Mike Cound, que en esa época era su agente, quien sumó su comentario en el que mezcló español con inglés: “Y como he dicho muchas veces desde este momento en la historia, ‘La vida me pasó ante los ojos’”, contó Cound y añadió que fue necesario “un poco de primeros auxilios y quedó como nuevo. Él solo dijo, ‘¡vamos a pescar!’ Típico de Chapu”.

“¿Cómo puede ser que por mostrarle al Chapu la remodelación de mi casa casi jodía su año con eso? Gracias por no matarme amigo!”, manifestó.

Chapu estuvo cinco años en los Chicago Bulls (Jonathan Daniel/Getty Images)

Luego el Chapu pudo continuar en la liga más importante del mundo, pero cambió de equipo y pasó a jugar por dos años para Sacramento Kings. Luego hizo una temporada en Philadelphia 76ers. Después de una década en el exterior regresó a la Argentina y fue cedido a préstamo para jugar en 2011 en Peñarol de Mar del Plata para jugar el Super 8 de 2011, que terminó ganando.

Más tarde volvió a España para disputar otras tres temporadas con el Saski Baskonia y luego pasó al Real Madrid, donde obtuvo ocho títulos en tres años, entre los que sobresalió la Euroliga 2015, en la que fue nombrado MVP (Jugador más valioso) de la final.

Con la selección argentina, aparte de los méritos mencionados bajo la conducción de Rubén Magnano, consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y fue campeón en el Campeonato FIBA Américas de 2011 que se disputó en Mar del Plata. Hoy Nocioni se dedica a ser comentarista de la NBA en ESPN y deleita a los espectadores con su experiencia e historias, como la que contó en la red social.

