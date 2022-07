“Ni Jordan”: Abuelita de Oaxaca se hizo viral en TikTok por sus dotes como jugadora de básquetbol

(Foto: Captura de pantalla)

Una hábil abuelita de Oaxaca que juega básquetbol se hizo viral luego de que su nieto la grabó dando sus mejores movimientos en un partido local y la subió a su perfil de TikTok.

El usuario @jcarlossando compartió en la plataforma el momento en que su abuelita estaba jugando e incluso logra encestar, dejando atrás a su equipo rival. Debido a la facilidad con la que juega la mujer de cabello canoso, el video rápidamente logró muchas reacciones.

En sus otros videos, el joven muestra cómo es su vida familiar en un pueblo mixteco, pues en la mayoría de las ocasiones señala que se encuentra en Ñuu Sau, que significa País de la Lluvia, en la Sierra Mixteca que comparte los límites de los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca.

La grabación titulada “Mi abuelita jugando básquetbol” fue publicada el pasado 21 de julio. En esta se observa a la mujer de la tercera edad participando en un partido deportivo en donde los equipos están conformados con niños y adultos, pero sin duda, ella parece ser la más habilidosa para el juego.

(Foto: Captura de pantalla)

En los primeros segundos la mujer recibe un pase, posteriormente hace una finta, lanza el balón a un miembro de su equipo, quien más adelante le regresa la pelota con la que finalmente encesta dos puntos.

Como era de esperar, los comentarios de felicitación y admiración hacia la abuelita no faltaron en la plataforma de videos cortos.

“Ni Jordan, ni LeBron… Abuelita en Oaxaca así anota y juega básquet”; “Sin duda es la mejor hasta se fueron con su finta”; “tiene más condición que yo”; “que hermosa señora, llena de energía, este vídeo me animó a echarle ganas a la vida” y “te amo abuelita que juega básquet”, fueron algunos de los múltiples comentarios que recibió.

Al momento de la publicación de esta nota, el video del usuario JCarlos alcanzó las más de 84 mil vistas, así como miles de comentarios. Cabe señalar que el video fue subido a otras plataformas como Twitter e Instagram en donde también tiene miles de reproducciones.

Abuelita realizando su sueño de XV años se hizo viral

En México, cuando las jóvenes cumplen 15 años se les suele hacer una gran fiesta para celebrar la iniciación de una etapa más madura en su vida. Vestidos llamativos, chambelanes o “el último juguete” son algunas de las tradiciones que acompañan este momento tan significativo para muchas mexicanas.

Sin embargo, por muchas razones, no siempre todas las adolescentes llegan a tener dicha fiesta. Es por ello que, en esta ocasión, una mujer adulta se hizo viral en TikTok después de que pudiera realizar dicha celebración varios años después.

“Se cumplió el sueño de mi abuelita”, escribió el usuario de dicha red social @miguel12365 en la descripción del video.

(Foto: TikTok miguel12365)

Así, en 20 segundos se puede apreciar una serie de fotografías en donde se ve a la abuelita con un vestido rojo y su corona bajando por las escaleras. También se le observa con sus familiares posando en una iglesia junto a la virgen de Guadalupe y disfrutando de un inolvidable momento a lado de sus seres queridos.

Al viralizarse esto, los internautas no tardaron de reaccionar y enviaron todo tipo de buenos deseos a la familia y a la festejada.

“Así es, nunca hay que dejar que nuestros sueños no se cumplan no importa cuando y donde”, “también es mi sueño, algún día se me cumplirá”, “muchas felicidades”, “los felicito por esa celebración... en vida todo se recuerda mejor...”, “los sueños no caducan, y siempre hay que hacerlos realidad. Felicidades a tu abuelita”, son algunas de las menciones que inundaron el video.

