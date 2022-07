Canelo vs Bivol: los consejos que un ex campeón mundial brindó al boxeador mexicano

Canelo Álvarez planea revancha con Dmitry Bivol (Foto: Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

La carrera de Saúl Canelo Álvarez tomó un rumbo distinto desde que perdió el invicto a manos de Dmitry Bivol en su intento por coronarse en las 175 libras y que no lo consiguió, por lo que de inmediato solicitó la revancha contra el púgil ruso.

A pesar de que el tapatío no cayó a la lona, los jueces consideraron que Bivol fue el mejor arriba del ring, así que le dieron la victoria. Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer cuándo será el segundo encuentro del tapatío con el de nacionalidad rusa, un ex campeón del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) compartió una serie de consejos para que en esa segunda batalla el mexicano salga victorioso.

Tony Bellew -ex campeón unificado del peso crucero en el CMB, AMB, OMB, FIB- se atrevió a explicar en qué podría mejorar el jalisciense para ahora sí llevarse el cetro de los semipesados y recobrar el éxito que lo catapultó para ser considerado el mejor libra por libra. En entrevista con DANZ Boxing Show, Bellew apuntó que lo primero que debe de hacer Saúl es retomar sus victorias y para ello la pelea con Gennady Golovkin será clave.

Tony Bellew aconsejó al Canelo Álvarez para derrotar a Bivol (Foto: Instagram/ @tonybellew// @daznboxing)

De acuerdo con el boxeador británico, el Canelo debe de llegar en su mejor forma para la revancha, volver a tener el máximo nivel que ya demostró anteriormente y así enfrentarse de nueva cuenta a Bivol. Bellew insistió en que debe de permanecer dentro de los mejores boxeadores para así derrocar el título de Dmitry Bivol.

“Debe hacerlo mejor, algunos dirán que son los combates que está haciendo, ¿quieres poner el estándar alto? tienes que mantenerlo y permanecer ahí. Es increíble, todavía está ahí arriba libra por libra”.

También añadió que, a pesar de que los rankings de los mejores peleadores sacaron el nombre del mexicano por su segunda derrota, el británico aseguró que Saúl sigue siendo uno de los mejores libra por libra, por lo que le aconsejó concentrarse en una sola pelea a la vez y así dar lo mejor de sí.

“Todos lo sacaron de la lista libra por libra cuando perdió ante Bivol. Absolutamente no, él sigue ahí arriba para mí. Pero hay algunas cosas que tiene que hacer mejor. Si está en su juego ‘A’ esa noche pelea con Bivol, creo que lo vence. No estaba en su juego ‘A’, así que tiene que hacerlo mejor”.

Zurdo Ramírez también quiere enfrentar a Bivol (Foto: Instagram @zurdoramirez / Getty Images)

Canelo Álvarez o Zurdo Ramírez: quién peleará primero contra Dmitry Bivol

Tanto Gilberto El Zurdo Ramírez como Saúl Álvarez cuentan con una historia pendiente en contra de Dmitry Bivol. Si bien ambas peleas han sido ampliamente solicitadas por la afición al deporte de los guantes, uno de los mexicanos tiene mayor ventaja para tratar de arrebatarle el título de las 175 libras al originario de Kirguistán.

Durante una charla con The DAZN Boxing Show, Eddie Hearn, promotor de las peleas de Canelo Álvarez desde su ruptura con Golden Boy, afirmó que la revancha entre Bivol y el tapatío aún no es definitiva. Por el contrario, para poder desahogar dicho compromiso, el ruso primero tendrá que defender su título en contra del Zurdo Ramírez.

Y es que luego de que la AMB solicitara a Bivol atender la petición de Gilberto para retarlo por el cinturón de los semipesados, el Zurdo tendría mayores posibilidades de enfrentarlo primero antes que Canelo pues es el retador oficial de la división.

