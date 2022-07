“Necesitábamos tiempo”: Andy Ruiz explicó su separación de Canelo y Eddy Reynoso

Andy Ruiz reveló los motivos de su separación con Canelo Álvarez (Foto: Twitter@superlidermx)

Andy Ruiz Jr. quien se integró al Canelo Team con el objetivo de recuperar el título mundial que obtuvo y perdió a manos de Anthony Joshua, apenas logró concretar una pelea bajo el mando de Eddy Reynoso. Aunque en los primeros días posteriores a su abandono no dio mayores detalles, a lo largo de su proceso de preparación para la pelea contra Luis Ortiz ha brindado los pormenores de su decisión y negó cualquier desencuentro con su entrenador.

“No. Él (Eddy Reynoso) y yo tenemos una buena relación. Con Canelo también, pero también entiendan que el Canelo tiene una pelea difícil el 17 de septiembre y creo que ambos necesitábamos nuestro tiempo justo. Pero no hay nada malo entre nosotros, nada de nada”, declaró ante los medios en una de sus conferencias de prensa para promocionar su próximo combate.

Tras la derrota de Canelo Álvarez contra Dmitry Bivol, y cuando no existía certeza acerca de los siguientes pasos en la carrera de Andy Ruiz Jr., el excampeón de peso completo comenzó a generar expectativa. Su presencia dejó de ser recurrente en el gimnasio de San Diego, California y comenzó a implementar el propio lejos de ese lugar. Incluso, a él comenzaron a acudir rivales de Saúl Álvarez.

Andy Ruiz experimentó un notable cambio físico bajo el mando de Eddy Reynoso (Foto: Getty Images / Twitter @ESPNKnockOut)

Posteriormente, tanto Ruiz Jr. como el campeón indiscutido de las 168 libras confirmaron los siguientes rivales en sus respectivas carreras. Por su parte, al notar el reto que implicaría encarar a Luis Ortiz, el Destroyer decidió abandonar súbitamente el campamento del tapatío para no comprometer su desempeño por la falta de atención que pudiera recibir por parte de Reynoso.

De acuerdo con diversas versiones, su decisión no fue comunicada a ningún miembro de su antiguo gimnasio. Incluso, el propio Eddy aseguró en una entrevista el 6 de julio de 2022 que “de Andy Ruiz no sé nada. La última vez que lo vi fue hace como 15 días, fue al gimnasio; estuvo entrenando y ya no supe de él”. Sin embargo aclaró que cada uno de los miembros de su equipo tiene la libertad de irse en el momento que lo crean conveniente.

Con la decisión, Ruiz provocó la salida de dos elementos más del equipo. Por un lado, Munir Somoya, quien fungía como preparador físico y fue una pieza vital para el ascenso de Canelo desde el peso mediano al supermediano y pesado, fue uno de los elementos que fue reclutado por el Destroyer.

Luis Ortíz será el próximo rival del Destroyer (Foto: Ethan Miller/Getty Images)

Otro de los elementos que marchó lejos del Canelo Team fue Zamir Lozano, quien ha recorrido el camino desde el desconocimiento a la fama de la mano de Reynoso. Si bien no contaba con una labor específica dentro del equipo, el propio entrenador del equipo le comunicó que ya no contaba con un espacio para él después de haber perdido contra Dmitry Bivol.

A pesar de ello, Ruiz Jr. no negó la posibilidad de poder colaborar de nueva cuenta con su ex entrenador en el futuro. “Sé que Eddy no estará en este campamento, pero en el futuro estoy seguro de que lo estará. Es realmente un buen tipo, un buen tipo que realmente me ayudó mucho (...) Aprecio a todos los entrenadores que he tenido. He aprendido mucho de todos ellos”, declaró.

Será el 4 de septiembre cuando Andy Destroyer Ruiz Jr. enfrentará a Luis King Kong Ortiz en Los Ángeles, California. Un par de semanas después, el Canelo pondrá fin a su rivalidad con Gennady Golovkin, una de las más reconocidas en la historia del deporte, al interior de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

