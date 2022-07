La confesión de Golovkin sobre la derrota de Canelo ante Bivol

Gennady Golovkin confesó que no le importó la pelea del Canelo contra Dmitry Bivol (Foto: Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

El invicto de Saúl Canelo Álvarez terminó cuando intentó subir de categoría y consagrarse campeón en los semipesados ante Dmitry Bivol; su derrota cimbró su legado deportivo, pero inmediatamente le dio la vuelta a su carrera con la presentación del combate de trilogía contra Gennady Golovkin

A pesar de que pactó la pelea más esperada en su trayectoria, la afición y demás analistas de box aún no olvidan lo que pasó el 7 de mayo de 2022 cuando Saúl perdió ante Bivol por decisión de los jueces, por ello, su próximo rival se tomó el tiempo para hablar de la segunda derrota del Canelo Álvarez.

Triple G confesó que, a pesar de que fue una de las peleas más relevantes del mexicano, aceptó que no vio el combate en vivo, por lo que solo observó el resumen de la pelea. En una reciente entrevista con el portal BoxingScene, Golovkin confesó que no le tomó importancia al evento y optó por enterarse del resultado en los resúmenes deportivos pues aseguró que Canelo no está en su radar.

Gennady Golovkin afirmó que no vio la pelea del Canelo vs Bivol (Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP)

A pesar de que hasta ese momento del combate Canelo vs Bivol ya sonaba la posibilidad de una tercera pelea con Golovkin, el kazajo ignoró por completo la presentación de Saúl ante el vigente campeón de la AMB en las 175 libras. Agregó que no le sorprendió el resultado pues consideró que Bivol fue mejor en el ring.

“Sé que mucha gente no me cree, pero no vi la pelea en vivo ni después, vi los mejores momentos. No hubo sorpresas para mí. Bivol era Bivol y Canelo era Canelo; fue un buen día para Bivol y no fue un buen día para Álvarez”.

Por otra parte, el medallista olímpico añadió que no le da un seguimiento a sus rivales, tal fue el caso de Saúl. Aunque ya se habían enfrentado en otras dos ocasiones contra el tapatío, en la actualidad no le sigue la pista al campeón indiscutido de las 168 libras.

“He visto algunos momentos destacados de algunas peleas, pero no estoy siguiendo (al Canelo) y pensando en él. No está en mi radar”.









