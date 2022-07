Andy Ruiz Jr. adelantó cuándo podría volver a colaborar con Eddy Reynoso

Andy Ruiz habló sobre su separación del Canelo Team y cuándo podría volver (Foto: Instagram/@andy_destroyer13)

El abandono de Andy Ruiz Jr. al Canelo Team tras haber sostenido una sola pelea bajo las órdenes de Eddy Reynoso fue uno de los sucesos más cuestionados en el boxeo. En medio de los rumores que insinuaban el presunto disgusto con su entonces mentor, el excampeón de peso completo volvió a desmentir las versiones y anunció que en un futuro podría volver a trabajar de la mano de quien fue considerado el mejor entrenador del mundo.

En una entrevista con FightHype, Ruiz Jr. habló acerca de los planes a futuro en su carrera. En ese sentido, aclaró que la lejanía del gimnasio ubicado en San Diego, California, no es sinónimo de discordia con el entrenador nacido en Guadalajara, Jalisco. Por el contrario, podría contar con sus consejos para el encuentro programado en la Plaza México contra un ex artemarcialista.

“Sé que Eddy no estará en este campamento, pero en el futuro estoy seguro de que lo estará. Es realmente un buen tipo, un buen tipo que realmente me ayudó mucho (...) Aprecio a todos los entrenadores que he tenido. He aprendido mucho de todos ellos”, declaró el Destroyer a los micrófonos del canal de YouTube.

Andy Ruiz enfrentará a Luis Ortíz el 4 de septiembre de 2022 (Foto: Ethan Miller/Getty Images)

Por su parte, días antes, Eddy Reynoso expresó una postura similar con sus palabras acerca de la separación de Andy de su establo. Aunque dejó en claro que la separación entre ambos no fue formal, pues el 6 de julio de 2022 declaro que “De Andy Ruiz, la última vez que lo vi fue hace como 15 días, fue al gimnasio; estuvo entrenando y ya no supe de él”, negó la posibilidad del enojo.

Contrario a dicha postura, reiteró la libertad de todos y cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo para abandonar los entrenamientos de la misma forma en que acuden a él para recibir consejos y una guía para sus compromisos. Incluso, le deseó éxito en su carrera, así como en los proyectos dirigidos a colgarse de nueva cuenta un campeonato mundial en su categoría.

Y es que la única ocasión que el hijo de Chepo pudo encaminar a Ruiz en una de sus peleas fue contra Chris Arreola, el rival que eligió para volver a la actividad física después de no haber sostenido ninguna pelea durante 17 meses. Cabe mencionar que el boxeador llegó a declarar, cuando se unió al Canelo Team, que tomó la decisión para poder volver a la senda del campeonato que perdió contra Anthony Joshua por su indisciplina.

Andy Ruiz se sumó a Ryan García y Frank Sánchez como los tres personajes que abandonaron a Eddy Reynoso (Foto: Instagram/ @oscarvaldez56)

En el transcurso donde pudo compartir el gimnasio con Canelo Álvarez experimentó un notable cambio físico caracterizado por la pérdida de peso, así como la ganancia de movilidad y capacidad aeróbica en el ring. Gracias a dicho progreso, logró sobreponerse a Arreola por la vía de la decisión unánime, aunque su rendimiento no fue convincente para algunos expertos.

Tres entrenadores en tres años

Desde que Ruiz Jr. ganó y perdió el título mundial contra Anthony Joshua, ha transitado por tres gimnasios diferentes para conseguir su mejor versión. El personaje con quien logró posicionarse en el panorama mundial fue Manny Robles. Sin embargo, luego de caer en la revancha contra el personaje inglés decidió abandonar su esquina y probar suerte con el Canelo Team en mayo de 2020.

En medio de la oleada de abandonos a la que se unió Ryan García y Fran Sánchez, Ruiz también abandonó a Reynoso en el 2022 y buscará en Alfredo Osuna al guía capaz de encaminarlo por la vía del triunfo en el corto plazo contra el cubano Luis “King Kong” Ortiz.

SEGUIR LEYENDO: