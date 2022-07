Cuando Julio César Chávez cruzó a EEUU sin documentación

Julio César Chávez cruzó la frontera de EEUU sin visa (Foto: Omar Martínez /Cuartoscuro.com)

La pasión por el boxeo y el cariño a su hijo han causado que Julio César Chávez tome acciones inimaginables al hecho, incluso, de quebrantar la ley. El César del boxeo protagonizó un acto que pocos sabían pues evitó el cumplimiento de algunas normas migratorias en un viaje que realizó a Estados Unidos.

David Faitelson, comentarista deportivo, se encargó de revelar cómo fue aquel día cuando Julio ingresó a Estados Unidos sin visa. Durante una charla con el gran campeón mexicano para ESPN con motivo de su cumpleaños número 60, Faitelson se encargó de recordar aquella anécdota.

El hecho ocurrió cuando Julio César Chávez Jr. tuvo una pelea en Estados Unidos, así que los analistas de Box Azteca viajaron al país vecino para tener la cobertura del combate. En aquel tiempo Faitelson aún era colaborador de TV Azteca, así que vivió en carne propia aquel día.

Julio cruzó la frontera de EEUU sin papeles para ver la pelea de Chávez JR. (Foto: Instagram/@jcchavez115)

Su destino era la ciudad McAllen, lugar donde Julito tendría un combate en su búsqueda por el campeonato del CMB. Carlos Aguilar el Zar del boxeo y Faitelson tenían que viajar con Chávez González; el plan era realizar una escala en ciudad Reynosa para encontrarse con el ex boxeador y de ahí cruzar la frontera.

Sin embargo, un inconveniente los retrasó, el César del boxeo no encontraba su visa a horas de realizar el viaje. Debido a la premura, la televisora contactó a la embajada de Estados Unidos para facilitar una visa de trabajo para César Chávez, pero recibieron un no por respuesta.

La decisión que tomó el equipo de Box Azteca fue el de dejar fuera de la transmisión al ex púgil y tener la cobertura con el resto de los especialistas. Pero la sorpresa que recibieron fue que Julio se animó a viajar a EEUU a pesar de que no tenía la documentación completa.

Julio Cesar Chávez es comentarista de Box Azteca (Foto: Instagram/@jcchavez115)

“Dijimos: ‘Julio, no vengas, muchas gracias’. Viajamos Carlos Aguilar y yo desde la Ciudad de México a Reynosa. Resulta que cuando estamos sentados en el avión en la CDMX, aparece Julio César Chávez en el avión. Y yo le digo: ‘Julio encontraste la visa’, ‘no la encontré'”, recordó Faitelson.

Con la documentación incompleta, el señor nocaut viajó a McAllen, pero quien iba más nervioso por la falta de la visa era Faitelson. Una vez que aterrizaron en Reynosa, el ex periodista de TV Azteca tenía la sensación de que el ex campeón no lo lograría.

Tomaron el auto que los llevaría a la frontera y al momento de pasar la documentación, la presencia del César del boxeo surtió efecto.

“Llegamos al punto fronterizo, le damos todos los pasaportes, adentro la visa y al final el de Julio. Ve los pasaportes, ve revisa el mío, revisa el de Fernando Beltrán, el de Carlos Aguilar, el del corresponsal, revisa el de la Chiquita González; todos tienen su visa. Llega el de Julio, lo abre y no ve la visa”, agregó Faitelson.

Faitelson fue quien recordó la vez que Julio burló a las autoridades migratorias de EEUU (Foto: Orlegui Sports)

Previo a que entregaran la documentación, los comentaristas de box presentaron a Julio César con el agente fronterizo e intercambiaron unas palabras, así que cuando el personal migratorio vio que Chávez González no llevaba visa, solo los miró y los dejó pasar sin impedimentos.

“No ve la visa, se le queda viendo. Cierra el pasaporte (y dijo) ‘pásenle’. Enseguida Julio atrás: ‘La magia del campeón’, yo venía frustrado porque yo quería la historia”

Sin ningún problema, la leyenda del boxeo mexicano pudo presenciar el combate de Chávez Jr. y participar en la cobertura de Box Azteca a pesar de no tener la documentación migratoria completa.

