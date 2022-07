David Faitelson se disculpó frente Alejandro Irarragorri y se desataron las burlas en redes sociales.

David Faitelson sorprendió el pasado jueves con una entrevista a Alejandro Irarragorri, el controversial presidente de Orlegui Sports, empresa propietaria de los clubes Santos Laguna y el vigente campeón Atlas, quienes se han convertido en protagonistas del fútbol mexicano bajo su administración.

Como no podía ser de otra forma, la plática sacó chispas y se calentó por momentos debido a las severas insinuaciones por parte del periodista de ESPN, quien en múltiples ocasiones ha señalado el conflicto de interés que existe entre Iñigo Riestra, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), con su hermano José Riestra, quien funge como Presidente Ejecutivo del Atlas.

Por si fuera poco, Faitelson ha criticado fuertemente la injerencia de Irarragorri en decisiones puntuales de la Liga MX y de la propia FMF, como la multipropiedad, la salida de competencias sudamericanas y la abolición del descenso, por lo que en este cruce aprovechó para disculparse ante el directivo antes de comenzar la entrevista.

David Faitelson durante su entrevista con Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegui (Foto: Orlegui Sports)

“Tú eres un hombre que habla de frente y yo también te voy a hablar de frente y te diré que me equivoqué en algunos juicios que he hecho sobre ti y de los cuales sí estoy arrepentido y te ofrezco una disculpa”

Esas fueron las palabras con las que David Faitelson abrió la entrevista, por lo que de inmediato en redes sociales se volcaron contra el comentarista mexicano, principalmente porque no pudo sostener sus declaraciones contra el directivo de Grupo Orlegui.

“Es parte del ejercicio periodístico, a veces nos equivocamos, nos apresuramos... Espero que lo entiendas así y espero que entiendas la crítica para que podamos llevar una relación como lo que tiene que ser: un directivo y un periodista”, puntualizó al respecto el analista.

Como era de esperarse, los principales detractores de Faitelson se lanzaron en su contra por no expresarse de la misma forma que en Twitter con Irarragorri en persona:

David Faitelson se disculpó frente Alejandro Irarragorri y se desataron las burlas en redes sociales (Foto: Twitter/@)

De igual forma, varios seguidores de Atlas aprovecharon la entrevista para defender a su equipo y, de paso, lanzarle un dardo a Faitelson por la supuesta imagen que dio frente a las pantallas de ESPN, en especial por asegurar en distintas emisiones que el arbitraje favoreció al conjunto tapatío para conquistar el bicampeonato.

Esto evidentemente no fue bien tomado por los seguidores rojinegros, quienes defendieron al presidente de Orlegui y dejaron entrever que el periodista no pudo mantener sus argumentos anteriores, donde en reiteras ocasiones habló de un conflicto de interés a favor de Atlas.

David Faitelson se disculpó frente Alejandro Irarragorri y se desataron las burlas en redes sociales (Foto: Twitter/@)

Faitelson mantuvo la compostura y aunque se disculpó por los señalamientos hacia Irarragorri, durante la entrevista intentó sacar el tema a colisión para debatir, tanto el del conflicto de interés por los hermanos Riestra, como el de la multipropiedad.

Fue alrededor de uno de estos temas cuando la platica subió de tono y provocó las respuestas del directivo mexicano.

David Faitelson se disculpó frente Alejandro Irarragorri y se desataron las burlas en redes sociales (Foto: Twitter/@)

“Cómo puedes hablar de un conflicto de intereses si no sabes de dónde o cómo llegó el secretario general a donde está. ¿Cuál fue su camino, te lo sabes? No, pero lo has criticado ampliamente”, le recriminó Alejandro Irarragorri más adelante.

“Yo lo que te digo es, tú me quieres acusar de esto (conflicto de interés y multipropiedad), está bien. ¿Cuál es el sustento? ¿Cómo es que me acusas de esto? Llevas un año hablando de esto, tú David, y no sabes de dónde viene, cuál era su historia. Imagínate la fragilidad de tu acusación”, sentenció la cabeza de Orlegui Sports.

Luego de exigirle mayor responsabilidad al momento de acusar, Irarragorri dio por terminado el tema junto a Faitelson y pasaron a otro de los múltiples temas que tocaron durante la entrevista.

SEGUIR LEYENDO: