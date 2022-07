Así fue la caliente discusión entre Irarragorri y Faitelson: “No hables de ilegalidades”

Así fue caliente discusión entre Irarragori y Faitelson: “No hables de ilegalidades” (Foto: Youtube/Orlegui Sports)

Luego del inicio de un nuevo torneo de la Liga MX, la polémica alrededor de Orlegui Sports y sus dos equipos del fútbol mexicano no ha hecho más que crecer, en especial tras el bicampeonato del Atlas y que ha generado todo tipo de reacciones en los medios.

Uno de los más intensos ha sido David Faitelson, quien al frente de ESPN ha cuestionado el posible conflicto de intereses para que un equipo bajo el mando de Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegui, consiga el campeonato, exponiendo principalmente errores arbitrales a favor del conjunto atlista.

Debido a esta polémica y tras la compra del Sporting de Gijón, Faitelson e Irarragorri ofrecieron una entrevista transmitida a través de los medios oficiales de Orlegui Sports, donde entre varios temas hubo un momento en el que la plática subió de intensidad por los señalamientos del comentarista deportivo.

David Faitelson ha cuestionado la legalidad del bicampeonato del Atlas, en especial sobre el primer título (Foto:ESPN)

Todo comenzó con la disculpa pública del periodista deportivo por los señalamientos de una supuesta ilegalidad:

“Te voy a hablar de frente y te diré que me equivoqué en algunos juicios que he hecho sobre ti y de los cuales sí estoy arrepentido y te ofrezco una disculpa”; sin embargo, conforme avanzó la entrevista Faitelson continuó con bajo su línea crítica respecto al conflicto de intereses que tienen Atlas y Santos Laguna con directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

“Cómo puedes hablar de un conflicto de intereses si no sabes de dónde o cómo llegó el secretario general a donde está. ¿Cuál fue su camino, te lo sabes? No, pero lo has criticado ampliamente”, recriminó Alejandro Irarragorri durante la entrevista.

Alejandro Irarragori, presidente de Orlegui Sports, empresa dueña de Santos Laguna y Atlas (Foto: FMF)

Esto respecto al parentesco de Iñigo Riestra, secretario General de la FMF, y su hermano José Riestra, quien es el Presidente Ejecutivo del Atlas FC, por lo que en reiteradas ocasiones se ha puesto a consideración una posible injerencia en las decisiones arbitrales, en especial en voz de David Faitelson.

“Yo lo que te digo es, tú me quieres acusar de esto (ilegalidad en el triunfo de Atlas), está bien. ¿Cuál es el sustento? ¿Cómo es que me acusas de esto? Llevas un año hablando de esto, tú David, y no sabes de dónde viene, cuál era su historia. Imagínate la fragilidad de la acusación”





*Información en desarrollo