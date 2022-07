FMF confirmó salida de Gerardo Torrado, Ignacio Hierro y Luis Pérez de Selección Mexicana

(Foto: Instagram/@gerardotorrado6)

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó lo que ya se se conocía, la salida de Gerardo Torrado, Ignacio Hierro y Luis Ernesto Pérez de sus respectivos cargo en el organismo. El primero de los involcrados es separado de su cargo como director general deportivo, el segundo como director de Selecciones Nacionales y el tercero como director técnico del combinado nacional sub 20 (en el proceso que debía culminar en la categoría sub 23 con los Juegos Olímpicos.

El fracaso en las distintas categorías del fútbol mexicano ya tuvo consecuencias a nivel directivo. México se quedó fuera del Mundial sub 20 de Indonesia y del femenil en Australia-Nueva Zelanda, ambos torneos programados para 2023, así como de los Juegos Olímpicos de París 2023 tanto en la rama varonil como femenil.

La única persona involucrada que no fue cesada de su cargo que fue Mónica Vergara, directora técnica del equipo femenil, por lo menos de forma temporal. Yon de Luis aseguró que se creará una dirección especial femenil que posteriormente evaluará el trabajo de la entrenadora y decidirá si continúa o no.

“Después de realizar un análisis, decidimos llevar a cabo una reestructuración en la Federación Mexicana de Fútbol. Los ajustes en la Directiva están encaminados a evitar este tipo de resultados, a profundizar el compromiso y la responsabilidad de los directivos y a fortalecer el desempeño de nuestros equipos, femeniles y varoniles”, dijo el presidente de la FMF en conferencia de prensa.

Selección Mexicana femenil, eliminada del torneo Concacaf W. Foto: FMF

Sin Juegos Olímpicos ni Mundiales

El más reciente fracaso del fútbol mexicano tanto en la categoría varonil como femenil. Las consecuencias en el desarrollo del deporte aún no se saben con claridad, pero el estatus de fracaso ante la ausencia en Juegos Olímpicos es un hecho. Los equipos de Luis Ernesto Pérez y de Mónica Vergara pasarán a la historia como una generación marcada por no haber faltado a la trigésima tercera cita olímpica.

Que México haya perdido en fase de grupos de un torneo regional de Concacaf a nivel juvenil como en el torneo femenino Concacaf W, no es un hecho menor, pues históricamente el país se muestra como potencia en esas categorías (en la rama femenil por lo menos regionalmente, sí). La repercusión directa es que el país no tendrá representación en París 2024, en la Copa del Mundo de Indonesia de 2023, ni en Australia-Nueva Zelanda 2023.

Sin resultados rumbo a Qatar 2022

A unos meses de que se dispute la Copa del Mundo de Qatar 2022, el panorama no luce alentador para el equipo dirigido por el Tata Martino. Los resultados no han sido los esperados y poder avanzar de fase de grupos en el Mundial es una incertidumbre que preocupa a la afición mexicana. Dejando fuera oponente que no asistirán a Qatar 2022, México no ha podido ganar a sus rivales (que sí asistirán) en los últimos ocho duelos.

Sumas tres empates (ante Canadá, Estados Unidos y Ecuador) y cinco derrotas (dos veces Estados Unidos, Ecuador, Canadá y Uruguay).

Luego de la derrota, la Selección mexicana quedó definitivamente fuera de los dos más grandes justas deportivas Sub20 en el futbol internacional (Foto: Twitter / @miseleccionmx)

Sin Nations League ni Copa Oro

El primer gran fracaso en la actual admnistración de Martino como entrenador de la Selección Mexicana se dio en el verano de 2020 con la disputa de la Liga de Naciones de la Concacaf. A pesar de haber conseguido buenos resultados durante las etapas previas a la final, el objetivo no fue conseguido pues se perdió el título ante el máximo rival: Estados Unidos.

Un año después, se repitió el resultado en la Copa Oro. El conjunto de las Barras y las Estrellas volvieron a imponerse al cuadro mexicano en el juego por el título. Por una mínima diferencia en el marcador, el Tri vio a la nación vecina coronarse por segunda vez consecutiva.

