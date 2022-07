Se consumó el fracaso de la Selección Mexicana Femenil, no asistirá al Mundial ni a Juegos Olímpicos: “Es doloroso”

Selección Mexicana femenil, eliminada del torneo Concacaf W. Foto: FMF

La Federación Mexicana de Fútbol sumó un fracaso más. La Selección Mexicana Femenil perdió ante los Estados Unidos y con ello quedó eliminada del torneo clasificatorio Concacaf W, por lo que no participará en la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda 2023 ni en los Juegos Olímpicos de París 2024.

México enfrentó a las vigentes campeonas del mundo con la obligada tarea de conseguir el triunfo y así mantener vivas las posibilidades de avanzar a la siguiente ronda o bien, no hacerlo pero sí ubicarse en el tercer lugar del grupo (daba un boleto al repechaje de la Copa del Mundo). Y aunque el Tri brindó su mejor partido del campeonato, no le fue suficiciente para evitar la derrota por marcador de un gol por cero ante las estadounidenses.

“Es un fracaso personal pero no del programa de Selecciones femeniles. Necesitamos seguir confiando en estas generaciones que como sabemos estamos en una etapa de transición, entonces de manera personal asumo esta responsabilidad. Pero hoy por fin pueden ver que no estamos locos, que tenemos muchísimo potencial y hoy pudieron ver los destellos de lo que está generación puede dar. Sé que es un fracaso”, dijo Mónica Vergara, entrenadora del equipo, en conferencia de prensa.

El juego tuvo lugar en la cancha del Estadio Univesitario, casa de los Tigres de la UANL en la Liga MX en juego correspondiente a la jornada tres del sector A. El hecho engloba un 2022 en el que México tanto en su rama femenil, tanto varonil y otras categorías juveniles han fracasado en el logro de metas, donde sólo el cuadro que dirige el Tata Martino acudirá a su respectiva competencia en Qatar 2022 (aunque no exento de fuertes cuestionamientos).

“Hay que seguir empujando para que se llegue de la mejor forma al siguiente proceso. Entiendo la frustración, soy la primera en sentirme muy avergonzada, me hago completamente responsable, pero no es un fracaso lo que hacen los clubes, el sector amateur, ni la estructura de selecciones femeniles. Tengo mucha vergüenza, quería que tuvieran un buen espectáculo, no lo plasmamos y asumo completamente el mal resultado”, agregó entrenadora.

De esta forma, México quedó ubicado en el fondo de su grupo con cero unidades. El balance de resultados arrojan tres derrotas consecutivas, dos por la mínima diferencia ante Jamaica en el juego debut y ante los Estados Unidos. El descalabro más contundente fue en contra Haití, pues las caribeñas golearon tres anotaciones por cero a las tricolores.

Es entonces que Estados Unidos y Jamaica al clasificarse a la siguiente etapa, también lo hicieron para representar a Concacaf en Australia-Nueva Zelanda 2023. Mismo hecho conseguido por Canadá y Costa Rica al liderar en su respectivo grupo. Las escuadras que consigan llegar a la final del torneo, obtendrán un lugar en París 2024.

“Es doloroso, no nos preparamos para estos resultados, es el segundo ciclo en el que nos quedamos fuera, por esta pandemia se perdieron mundiales, pero no podemos poner pretextos, hay que trabajar. Para competir en estos escenarios hay que trabajar de diferente manera para plasmar lo que se trabaja en el día con día”, concluyó Vergara.

