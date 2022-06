El video de Tomás Boy con el que lo recordó su hijo por su cumpleaños

Andrés Boy publicó un video del ex técnico mexicano como festejo al que hubiera sido su cumpleaños número 71 (Video: Twitter/@AndresBoy)

En el fútbol mexicano existen diferentes figuras deportivas que marcaron un legado y uno de ellos fue Tomás Boy. El Jefe, como también era conocido, falleció el pasado 8 de marzo tras una tromboembolia pulmonar. La noticia conmocionó al balompié nacional pues fue uno de los goleadores emblemáticos de Tigres y un destacado entrenador en la Liga MX, por lo que diferentes personas del fútbol lamentaron su partida.

El pasado 28 de junio Tomás Boy hubiera cumplido 71 años, por ello, su hijo Andrés Boy recordó a su padre y compartió un emotivo video en redes sociales. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el comentarista de fútbol “festejó” el cumpleaños del ex técnico mexicano y lo recordó con una peculiar grabación.

Andrés publicó un video que captó en diciembre de 2021 en el que se apreció al Jefe Boy cantando una pieza del cantante estadounidense Frank Sinatra. En la grabación de poco menos de un segundo, el hijo del ex futbolista recordó la personalidad del goleador felino, quien era reconocido por su entusiasmo en la cancha.

Tomás Boy murió el 8 de marzo de 2022 (Foto: Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)

Al ritmo de My Way, tema popular del también actor norteamericano, Tomás Boy cantó un el coro de la canción. En primera instancia la grabación intentó ser tomada sin que se diera cuenta el ex futbolista mexicano, pero una vez que notó que su hijo lo estaba grabando, se metió en el papel de Frank Sinatra e interpretó el tema A mi manera.

“Hoy cumpliría años mi jefe. Les comparto este momento perfecto que tomé la navidad pasada”, fueron las palabras con las que el hijo del ex seleccionado nacional conmemoró el cumpleaños del Jefe Tomás Boy.

De inmediato la publicación alcanzó más de 23 mil reacciones de “me gusta” y miles de comentarios en los que felicitaron a la máxima figura goleadora del club Tigres. Respuestas como: “Feliz cumple al jefe boy hasta el cielo”, “siempre recordando al Gran Jefe Boy!!! Felicidades hasta el cielo!”, “chin**n para el fútbol y la música. Grande, Jefe!” y “con todo respeto era un don cab**n que a todos ponía en su lugar jefe, el fútbol te extraña”, fueron algunos de los comentarios que recibió Andrés Boy.

El hijo de Tomás Boy recordó a su padre el día de su cumpleaños (Foto: Twitter/@AndresBoy)

Y es que cuando se supo de su muerte, los fanáticos hablaron de la actitud del Jefe y viralizaron un video en el que Tomás Boy bailó en un estadio de fútbol cuando su equipo remontó un marcador; aquella grabación sirvió para recordar su personalidad en el deporte. Pero a la par también reconocieron su fuerte carácter y la ocasión en la que discutió con André-Pierre Gignac por su supremacía en la historia de los Tigres de la UANL.

¿De qué murió Tomás Boy?

Tomás Boy sufrió una tromboembolia pulmonar y no pudo recuperarse (Foto: Twitter/@joserra_espn)

Solo han transcurrido tres meses desde que el ex técnico mexicano falleció. Días previos a la fatídica noticia se reportó que el ex mediocampista ingresó de emergencia a un hospital de Santa Fe. Durante unas vacaciones en Acapulco se complicó su salud y tuvo una crisis, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia en una clínica de la Ciudad de México.

Los primeros reportes de su salud fueron reservados pues se desconocía cuál era la enfermedad que perjudicó la salud el Jefe Boy. Conforme el día transcurrió se pudo saber que una tromboembolia pulmonar le causó una crisis respiratoria y durante la asistencia médica entró en paro respiratorio, la cual también provocó daño cerebral y que más tarde acabó con su vida.

Bastó solo un día para que la familia confirmara el fallecimiento del emblemático entrenador de fútbol mexicano, murió el 8 de marzo de 2022. En cuando la noticia se hizo pública, diferentes ex jugadores y comentaristas deportivos enviaron mensajes de condolencias a la familia pues aquel día el fútbol mexicano estuvo de luto por la pérdida.

