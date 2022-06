La respuesta de Martinoli a Esteban Arce tras afirmar que le copió el estilo

El cronista deportivo calificó de "frustrado" al conductor de Televisa (Videop: Tik Tok/@Flavio Machuca)

Christian Martinoli se convirtió en una de las voces más reconocidas dentro de la afición del fútbol mexicano, su singular estilo narrativo ha generado una serie de críticas sobre cómo se debe narrar el fútbol. Recientemente Esteban Arce, conductor de Televisa, aseguró que él fue el precursor de dicho estilo años atrás y afirmó que Martinoli le copió.

Ante dicho señalamiento, el Deus le respondió y calificó de “frustrado” al conductor de Expreso de la mañana y rechazó que él o Luis García hayan imitado al presentador de programas de entretenimiento. Durante la premier de la película Minions: nace un villano, en la que Christian prestó su voz para el doblaje de un personaje del filme, el analista deportivo negó que se haya basado en la personalidad de Arce para encontrar su forma de narrar partidos.

Cuando diferentes medios se acercaron a Christian Martinoli para preguntarle sobre su participación en la película, un reportero le cuestionó sobre qué pensaba de las declaraciones que dio Esteban Arce para el programa de Toño de Valdés. Su respuesta fue grabada y el usuario de Tik Tok @Flavio Machuca se encargó de viralizar la elocuente respuesta del periodista deportivo.

Martinoli defendió su estilo narrativo (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

En cuanto le mencionaron el nombre del locutor de radio, de inmediato el fanático del Chorizo Power se mofó y dijo:

“No lo conozco”.

Bajo esa narrativa explicó que cada conductor o cronista tiene una historia particular, por lo que no le molestó que se adjudicara el título de “creador” del estilo irreverente o controversial para la televisión abierta mexicana, Martinoli se limitó a decir si él quería decir eso, no pasaba nada.

También añadió que desde que se volvieron “más populares” en Azteca Deportes, Esteban Arce dejó de saludarlos, por lo que el narrador de TV Azteca aseguró que el conductor “está frustrado”.

(Foto: Instagram/@cmartinolimx)

“No le voy a dar publicidad a nombre de nosotros, él tuvo su historia, sus formas, si él quiere decir eso... antes nos saludaba bien se ve que cuando nos hicimos más famosos que él ya no tanto, pasa, igual está frustrado, pasa”.

Y es que no sería la primera vez que intentan demeritar el estilo de conducción del Doctor García y de Martinoli, ya que las críticas también lo han comparado con Enrique Perro Bermúdez o se ha llegado a decir que surgieron a partir de la formación de José Ramón Fernández.

Por qué Esteban Arce acusó a Martinoli y el Dr. García de copiarle el estilo de narración

Durante una entrevista con Antonio de Valdés para su programa de YouTube, Esteban Arce compartió cómo fue su breve paso por el periodismo deportivo y cómo es que intentó forjar una manera diferente para narrar los partidos de la Liga MX, la cual fue replicada años más tarde y que aseguró que es lo que hacen Martinoli y el Doctor García.

Para las coberturas de Radio Televisa hizo pareja con Jorge Burro Van Rankin y se lanzaron a su primer partido, el cual fue un Tecos vs América. Ambos conductores no iban preparados pues desconocían de muchos términos de la jerga deportiva e incluso ignoraban los nombres de los futbolistas, así que se dieron a la tarea de improvisar burlas, nombres y maneras distintas para referirse a lo que estaba pasando en la cancha.

Esteban Arce acusó a Martinoli y García de copiarle el estilo (Fotos: Getty Images/Tw/@estarc62//Ig/@garciaposti)

“Lo que hoy hacen Luis García y Martinoli es Disneylandia, porque el Burro y yo lo empezamos. También era como que no lo veían muchos, decíamos una bola de mamarradas con tan mala suerte que tiene éxito”, expuso.

“Y el tiempo pasó y el Burro se quedó con esa idea de narrar. No encajábamos en ninguna transmisión porque sí lo tomábamos a pitorreo, lo que hoy ya hacen muchos, pero que en aquel entonces era muy exótico. Yo no me veía ahí. Decidimos hacernos güeyes y se acabó nuestra carrera de transmisión de deportes. Lo que hace Luis y (Martinoli) es todavía herencia nuestra”, finalizó el conductor.

