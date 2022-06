Por qué Esteban Arce acusó a Martinoli y el Dr. García de copiarle el estilo de narración

Esteban Arce aseguró que Martinoli y García copiaron su estilo (Fotos: Getty Images//Twitter/@estarc62//Instagram/@garciaposti)

Los fanáticos del fútbol mexicano ya se acostumbraron a las peculiares narraciones de Christian Martinoli y de Luis García, los comentaristas deportivos adoptaron un estilo que gustó entre el público y que ha sido potencializado por Azteca Deportes; sin embargo, Esteban Arce, presentador de Televisa, aseguró que la dupla del Ajusco le “copió” aquella forma irreverente para narrar el fútbol.

Durante una entrevista con Antonio de Valdés para su programa de YouTube, el conductor de Expreso de la mañana compartió cómo fue su breve paso por el periodismo deportivo y cómo es que intentó forjar una manera diferente para narrar los partidos de la Liga MX, la cual fue replicada años más tarde y que aseguró que es lo que hacen Martinoli y el Doctor García.

Debido a su gusto por el deporte y en particular por el balompié mexicano, recibió la invitación del periodista Alfredo Domínguez Muro para ser parte del elenco para un noticiero, el cual tenía poco rating y que estaba en auge. El haber aceptado la invitación le brindó un espacio más para participar en las narraciones de los Tecos Fútbol Club por radio.

Martinoli y Luis García tienen un estilo particular para narrar partidos de fútbol (Foto: YouTube/@TV Azteca Deportes)

Para ello hizo pareja con Jorge Burro Van Rankin y se lanzaron a su primer partido, el cual fue un Tecos vs América. Sin embargo, ambos conductores no iban preparados pues desconocían de muchos términos de la jerga deportiva e incluso ignoraban los nombres de los futbolistas, así que se dieron a la tarea de improvisar burlas, nombres y maneras distintas para referirse a lo que estaba pasando en la cancha.

“Yo y el Burro, no sabíamos ni el nombre de los jugadores de los Tecos y empezamos a narrar con una bola de insolencias, pero lo que hoy hacen Luis García y Martinoli es Disneylandia, porque el Burro y yo lo empezamos. También era como que no lo veían muchos, decíamos una bola de mamarradas con tan mala suerte que tiene éxito”, expuso.

Tuvieron la fortuna que entre algunos productores les gustó el estilo y les dieron otras transmisiones deportivas, por lo que Esteban Arce afirmó que de ahí salió el estilo que tienen actualmente Martinoli y el Doctor García en TV Azteca. Aunque más tarde acabó su paso por la sección deportiva, ya que explicó que no “encajaban” dentro de Televisa Deportes.

La dupla de Martinoli y Luis García ha tenido tanto éxito que una de sus narraciones más emblemáticas fue la medalla de oro del Tri en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (Video: Twitter/@futaztecapostin)

”Y el tiempo pasó y el Burro se quedó con esa idea de narrar. No encajábamos en ninguna transmisión porque sí lo tomábamos a pitorreo, lo que hoy ya hacen muchos, pero que en aquel entonces era muy exótico. Yo no me veía ahí. Decidimos hacernos güeyes y se acabó nuestra carrera de transmisión de deportes. Lo que hace Luis y (Martinoli) es todavía herencia nuestra”, aseguró.

Tanto el Burro Van Rankin como Estaban Arce cedieron los micrófonos deportivos a las figuras de la sección deportiva como Raúl Orvañanos, Toño de Valdés, Javier Alarcón, Enrique Perro Bermúdez, entre otros más pues sabían que no tenían una oportunidad de prosperar en la sección al competirle a dichos periodistas, además su intento por tomar un estilo para mofarse de los jugadores no era bien recibido en aquel tiempo.

Pero, la dupla de conductores no acabó ahí pues su estilo para decir incoherencias, hacer bromas y ser irreverentes les dio la oportunidad de pasar de la radio a la televisión pues un productor de Televisa les dio la oportunidad de hacer un programa de entretenimiento en un horario poco habitual, fue así como surgió el Calabozo, uno de los programas icónicos de los años noventas.

