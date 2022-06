Así se veía Checo Pérez a los 15 años: compartió una foto del restaurante donde vivió en Europa

Checo Pérez compartió una foto del restaurante donde vivió cuando llegó a Europa (Foto: Instagram/@SChecoPerez)

Si algo ha caracterizado la carrera de Sergio Pérez en la Fórmula 1 es su capacidad de resiliencia, esa que lleva impregnada en su casco con su ya icónica frase en inglés de Never Give Up, la cual hace referencia a no rendirse jamás en la lucha personal y profesional.

Probablemente esa filosofía es la que lo llevó a subirse al mejor auto de la parrilla en la parte final de su carrera, luego de superar todo tipo de críticas durante su paso por McLaren y en especial tras haber sido despedido de Racing Point al final del 2020.

A pesar de que ha demostrado saber reponerse de este tipo de tropiezos, el sentido de Never Give Up cobró sentido desde sus primeros años en Europa, tal como lo escribió en su última publicación de Instagram, donde Checo Pérez compartió el restaurante donde vivió cuando llegó a Europa con solo 15 años, en busca de afianzar su lugar en el automovilismo de primera categoría.

“¡Este restaurante en Alemania fue mi casa a los 15 años! Dejé México en busca de un sueño muy lejano. ¡Nunca dejen de luchar por sus sueños por más lejanos y locos que sean!”

Esas fueron las palabras de Checo a través de sus redes sociales, donde volvió a transmitir el mensaje de nunca rendirse, en especial si lo que buscan es el sueño por el que han luchado una gran parte de su tiempo.

El lugar donde se encuentra el restaurante es en Alemania, concretamente en la pequeña ciudad de Vilsbiburg al sur del país germano, muy cerca de la ciudad de Múnich. Al interior del establecimiento, el cual además de servir comida también daba alojamiento, Sergio Pérez pasó sus primeros meses mientras se afianzaba en el automovilismo de tipo fórmula.

Checo Pérez se convirtió en el primero piloto mexicano en ganar el GP de Mónaco (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)









